Cuarentena familiar

Joven que viajó a Italia da positivo al coronavirus

TORREÓN (El Universal).— Autoridades de Coahuila confirmaron ayer el primer caso de coronavirus en la entidad. Se trata de una mujer de 20 años que recién regresó de Italia.

En conferencia de prensa, el secretario de Salud estatal, Roberto Bernal, precisó que la joven llegó asintomática el lunes pasado a Torreón y dos días después presentó síntomas parecidos al resfriado y tos severa, por lo que se atendió de forma inmediata en un hospital particular.

El hospital atendió los protocolos y dio aviso a las autoridades estatales ante la sospecha de coronavirus, por lo que mandaron hacer un panel de virus; al resultar positivo, se realizó una segunda prueba en Ciudad de México, la cual también dio positivo.

El secretario mencionó que la joven fue aislada en su casa, junto a sus padres y un hermano.

Además, añadió que están en contacto con las otras dos compañeras con las que viajó para descartar que también estén infectadas.

La joven había viajado de México a España, luego a Milán, Italia, y de regreso a nuestro país.

Refirió que en las revisiones del aeropuerto no hubo atenciones porque la joven no presentó ningún síntoma y aseguró que la paciente y su familia están controlados, por lo que pidió a la sociedad no alarmarse.

Añadió que el cerco sanitario consistirá en un aislamiento de 14 días, junto con las personas que trabajan en la casa.

“Está bien controlado, se va a dar seguimiento. Estamos contactando a las niñas que venían con ellas. El paciente asintomático no es transmisor. La niña está muy bien. Era una gripe fuerte con tos. Todos están controlados. Tengan confianza que estamos tomando las medidas y protocolos internacionales”, declaró.

Asimismo, Bernal afirmó que prácticamente desde que regresó, la paciente no acudió a otros lugares ni tuvo contacto con más gente.

Explicó que el protocolo marca que el aislamiento sea en la propia casa.

El secretario de Salud descartó que fuera necesario suspender eventos masivos como el maratón Lala o el juego de futbol del Santos Laguna, ambos a celebrarse este domingo, y mucho menos la suspensión de clases. También descartó que haya más casos sospechosos e informó que Coahuila compró más de un millón de insumos y está preparado para cualquier situación que se presente.

