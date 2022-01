Cuarta ola de Covid en México sería superior a la tercera: OPS

CIUDAD DE MÉXICO.- Sylvain Aldighieri, gerente de Incidente para Covid-19 de la OPS, dijo durante la conferencia semanal del organismo que "en México estamos observando una curva de crecimiento exponencial de casos".

Recordó que este 11 de enero se alcanzó una cifra de más de 33 mil 600 casos -33 mil 625, según las cifras de la Secretaría de Salud-, lo que representa un récord en toda la pandemia. Además, dijo, hubo récord de casos activos, con más de 70 mil.

En ese sentido, señaló, y con base en el análisis de la propia Secretaría de Salud a nivel federal, "se prevé una cuarta ola superior a la tercera y comparativamente a la misma época en 2021 se observan muchos más casos".

En ese sentido, Aldighieri hizo un llamado no sólo en México, sino en general en América, a mantener las medidas de prevención.

"No se trata de ver a Ómicron como una simple gripa", afirmó, pues si bien la evidencia indica que "no genera una enfermedad más grave, o más letal", hay que considerar a todas las personas que aún no están vacunadas en la región, así como las que padecen alguna comorbilidad. En ellas, insistió, "Ómicron puede llegar a ser grave, o muy grave".

Carissa Etienne, directora de la OPS, dijo que el virus "se ha acelerado rápidamente durante la temporada navideña, alcanzando niveles de transmisión nunca vistos".

Los casos se duplicaron en la primera semana de enero y aumentaron un 250% si se compara con el mismo periodo de 2021.

Si se compara con el año pasado, en la primera semana de 2021 las Américas registraron 2.4 millones de casos notificados, mientras que en 2022 para las mismas fechas hubo 6 millones, lo que representa un aumento del 250%, detalló.

Cuarenta y dos países y territorios de la región han detectado la variante Ómicron, y en algunos de ellos el contagio es generalizado "probablemente a través de la transmisión en espacios cerrados", afirma la directora.

Sin embargo las muertes por Covid-19 no han aumentado con la nueva ola, asegura la OPS.

La OPS también habló del temor que se ha desatado por pacientes donde se ha detectado a la vez la variante delta y la variante Ómicron, y que se han denominado deltacron. Al respecto, Aldighieri pidió "mucha cautela en la interpretación de la información que está circulando en algunos medios. Aunque puede haber casos de coinfección, o de codetección de las dos variantes, en este momento no podemos hablar de recombinación. No se ha demostrado que este fenómeno haya ocurrido y se está investigando si los reportes que han circulado recientemente se deben a una contaminación de laboratorio u otro tipo de artefacto. No es una preocupación en este momento".