CIUDAD DE MÉXICO.- A la lista de productos pirata que más compran los mexicanos en negocios informales se sumó la adquisición de cubrebocas, caretas y lentes que supuestamente evitan contagios de Covid-19, informó el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Precisó que prendas de vestir, accesorios de moda, calzado, celulares y cubrebocas ocupan los cinco primeros lugares.

Los artículos que regularmente encabezaban la lista de más vendidos en negocios informales son prendas de vestir, accesorios de moda, calzado y celulares, pero ahora se sumaron los cubrebocas.

En videoconferencia sobre piratería, Juan Lozano, director del IMPI, y Eduardo Velasquillo, coordinador de Planeación Estratégica del IMPI, explicaron que en una encuesta los mexicanos admitieron comprar en la informalidad otros productos sanitizantes y equipo para protegerse del Covid-19.

"Pero también hay otros productos que preocupa que se adquieran en puestos de la calle, como los cigarros, porque se pone en riesgo la salud de las personas", añadió Lozano.

"Por ello en los próximos días se destruirán 9 millones de cigarros, ya que de no hacerlo casarían daño".

"Cosas bien delicadas"

Lozano expuso que hicieron una encuesta que "revela cosas bien delicadas", como que los hombres consumen más piratería que las mujeres.

"Además, tienen una visión mucho más laxa respecto al grave daño que hace la piratería en la sociedad y economía respecto al que tienen las mujeres, esto nos parece delicado".

"El 34.4% de los hombres consume la mayor parte de estos productos pirata mientras que en las mujeres asciende a 32.4%", continuó.

"Salta a la vista que la mayoría de los encuestados piensan que por tener acceso a internet pueden bajar sin problema música, películas o contenidos de manera gratuita, sin embargo, eso los expone como víctimas de la piratería".

Compran incluso medicinas

Señaló que otro factor que preocupa es que en la pregunta ¿has comprado medicinas, desinfectantes o cubrebocas en negocios no establecidos para protegerte del Covid-19? el 63% dijo que no y 37% dijo que sí.

"Se incluyen todos los grupos sociales. La mayoría ha comprado caretas y lentes protectores, así como cubrebocas", explicó Velasquillo.

Expuso que la encuesta se aplicó a 2 mil 800 hombres y mujeres, de 18 a 65 años de edad, en 12 ciudades del país. El 60% se hizo online y 40% vía telefónica.

"En el caso de los productos que se adquieren con mayor frecuencia fuera de establecimientos formales, los cinco primeros son prendas de vestir, accesorios de moda, calzado, celulares y cubrebocas", explicó.