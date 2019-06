Cuestionan que AMLO no recibiera informe anual de Derechos Humanos

MÉXICO.- El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no asistiera a la presentación de un informe del organismo que contiene críticas a la actual administración.

González señaló que la entrega del informe de actividades 2018 de la CNDH se “concretó en un hecho por completo inédito” porque se presentó el documento ante la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Te puede interesar: Ricardo Rocha le reclama a López Obrador en la “mañanera”

Tres décadas de reuniones

El informe, precisó, se entregó a la funcionaria debido al rechazo a la solicitud de la CNDH para que se hiciera ante el Presidente, “tal y como se había llevado a cabo durante los casi 29 años de existencia de este organismo autónomo”.

“Más allá de un acto meramente formal, el encuentro abría un espacio directo e inmediato para que la CNDH, como órgano constitucional encargado de la protección federal de los derechos humanos en México, pudiera exponer ante el Ejecutivo federal un balance anual sobre la situación de los mismos”, dijo.

También brindaba la posibilidad de “reflexionar sobre los retos y situaciones que demandaban atención especial para este año”, añadió.

Pero todo ello no se concretó, sostuvo, “al no haberse generado un espacio para que los derechos humanos fueran escuchados“.

Se acumulan las omisiones

González expuso que en los primeros meses de gestión de López Obrador, iniciada el 1 de diciembre de 2018, “se empiezan a acumular hechos, actos y omisiones que, vistos en su conjunto, nos harían suponer que procurar la vigencia de los derechos humanos no se está asumiendo como premisa y límite de toda actuación pública”.

“Tampoco se están adoptando medidas pertinentes para revertir la situación que, desde hace varios años nuestro país ha enfrentado en diversos rubros”, apuntó.

Te puede interesar: El PAN presenta denuncia formal contra López Obrador

Mencionó en especial “el agravamiento de la crisis que atraviesa el sector salud, con la falta de recursos presupuestales, materiales y de personal, derivados de las medidas de austeridad y combate a la corrupción que adoptó el gobierno de la República”.

“No hay economía, ahorro o medida de austeridad que compense o justifique que la salud, la integridad o la vida de las personas se ponga en riesgo o se comprometa innecesariamente”, manifestó.

“Debilitar o volver inoperantes los sistemas públicos de salud implica una violación a los derechos humanos”.

Crecen los homicidios

Por otro lado, mencionó el aumento de los asesinatos en 2019 (11,221 de enero a abril frente a los 10,512 del mismo período del pasado año), así como “la diversificación y alcances de las actividades del crimen organizado, las redes de apoyo social a las mismas, la violencia feminicida, los ataques contra periodistas, comunicadores y defensores de los derechos humanos”.

También citó “el notable aumento de los linchamientos, la subsistencia de las desapariciones, así como el agravamientos de las agresiones y homicidios en contra de personal penitenciario, policías y nuestras Fuerzas Armadas”.

De acuerdo con el ombudsman, todo ello enfatiza la necesidad de abordar la crisis de violencia en México con un enfoque que privilegie la prevención.

Lo ideal es que “no se limite al replanteamiento de un cuerpo eminentemente reactivo, como es la Guardia Nacional“, en referencia al nuevo organismo de seguridad que impulsa López Obrador.

“En su concepción actual, la Guardia Nacional en el ámbito del combate a la criminalidad solo puede implicar disuasión o contención, con efectos limitados y de corto plazo”, consideró.

Rechazo presidencial

El funciomario dijo que en sus cuatro años y medio, este es el quinto informe y el primero que no se da frente al Presidente.

Yo diría que es desalentador para la defensa de los derechos humanos que la entrega del informe no haya sido ante el mandatario, externó. Aunque dijo que en un principio “tenía la receptividad del Presidente de que habría ceremonia, algo pasó en el camino”.

“Entonces, si hay un reproche, creo que la sociedad debería conocerlo. Yo lo tengo y finalmente se entregará”.

Al preguntarle qué representa que un Presidente de izquierda no reciba ese informe, González Pérez expuso: “Los derechos humanos no son de izquierda o de derecha. No son de ideologías ni de partidos políticos, sino que responden a una lógica, defender la dignidad humana”.

Reiteró que en política se tienen adversarios, “pero no en la defensa de la dignidad humana. La CNDH no tiene adversarios, defiende la dignidad de todas las personas por el simple hecho de serlo”.