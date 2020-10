“Cuidadoso” en la selección

“Vamos a ver que no haya más Garcías Lunas”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno seguirá trabajando para que en su gabinete no haya “Garcías Lunas”, y en un futuro no se detenga a integrantes de su administración, como ahora ocurre con el general Salvador Cienfuegos.

"Vamos a seguir cuidando que no haya Garcías Lunas y que no se presenten casos bochornosos, vergonzosos como los que estamos ahora padeciendo por la detención del secretario de la Defensa; vamos a cuidar eso, vamos a seguir cuidando, no quiero presumir, pero no somos iguales”, dijo.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, adelantó que continúa evaluando quién ocupara el cargo de Alfonso Durazo, titular de la secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en caso de que éste sí decida ir por la gubernatura de Sonora. “Estoy pensando, para que sea una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con Durazo, una muy buena coordinación de gabinete de seguridad, esto si Durazo decide irse... a lo mejor lo convenzo de que me siga ayudando”, afirmó sonriendo.

Agregó que su gobierno tiene mucho cuidado en elegir a quienes se encargan de garantizar paz y tranquilidad en el país, “porque lamentablemente en administraciones pasadas esto no se cuidó”, y resaltó que él de manera directa eligió a los titulares de Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad.

“Nosotros tenemos mucho cuidado en la selección de los que nos ayudan para garantizar paz y tranquilidad en el país, porque es de dominio público que los encargados de la seguridad pública en los gobiernos anteriores no estuvieron a la altura de las circunstancias. Desde que me tocó elegir al secretario de la Defensa, de la Marina, de Seguridad Pública estuve pendiente de que se tratara de gente íntegra, sin vínculos con la delincuencia, y les puedo decir que al actual secretario de la Defensa no lo recomendó nadie”.

El presidente destacó que en sexenios anteriores había delincuencia común y de cuello blanco en el gobierno, se habló de un narcoestado, pero se dejó de lado a los criminales que usaban sus cargos para cometer crímenes. “Había de las delincuencias en el gobierno, la común está quedando de manifiesto, tenía protección, se hablaba de un narcoestado o narcogobierno, pero también la de cuello blanco que no se mencionaba mucho, porque es una delincuencia ‘fifí’, que tenía secuestrado al gobierno y saqueaba sin perder su respetabilidad”.

Dijo que existía la mala costumbre de llamar delincuentes o rateros solo a los que cometían actividades ilícitas, sin señalar a los que hacían los mismos actos desde el gobierno.

“El Chapo” Disculpa

López Obrador se refirió a Joaquín Guzmán Loera por su mote, pero luego se disculpó.

“No me gusta decirle asi”

El presidente mencionó a Joaquín Guzmán Loera, a quien le pidió una disculpa por llamarle “Chapo”: “Se llegó a decir de que ‘El Chapo’ estaba entre... no me gusta decirle así; Guzmán Loera, ofrezco disculpa... estaba entre los hombres más ricos del mundo...”.

No en grandes ligas

“y continuó: Yo dije en su momento que no, cuando mucho jugaba en triple A, pero no en las grandes ligas, los que estaban en las grandes ligas no aparecían, no eran tratados de esa manera, entonces nosotros, siempre hemos sostenido qué debe haber una separación tajante, un distintivo de nuestro gobierno es separar el poder económico del político”.