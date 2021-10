Revelan que cuñado de AMLO ''ayudó'' ante Hacienda a un alcalde

Exalcalde agradece el apoyo de Rodrigo Gutiérrez Müller, pero luego intenta "aclarar" en qué consistió

De nuevo un familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador se ve envuelto en un escándalo, ahora se trata de su cuñado Rodrigo Gutiérrez Müller, a quien un exalcalde de Jalisco agradeció por su "ayuda" ante Hacienda para conseguir 25 millones de pesos.

De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el apoyo fue para Francisco Javier Álvarez Chávez, cuando era alcalde de Tamazula de Gordiano, cargo que dejó el pasado 30 de septiembre

El dinero gestionado ante Hacienda en diciembre de 2018, en los primeros días del gobierno de López Obrador, sirvió para pagar un adeudo con una empresa contratista de luminarias, de acuerdo con el relato de Francisco Javier Álvarez Chávez, quien fue alcalde de Tamazula hasta el pasado 30 de septiembre.

Agradecimiento a Rodrigo Gutiérrez Müller

“A mi amigo Rodrigo Gutiérrez Müller, hermano de nuestra primera dama del país, esposa del presidente de la República, gracias por tu presencia", dijo el entonces alcalde en sesión de Ayuntamiento el 12 de septiembre de 2019, cuando presentó su primer informe de gobierno.

"Valoro mucho que me hayas acompañado a Hacienda federal para lograr esos 25 millones y el refinanciamiento de la línea global para el municipio de Tamazula”, agregó.

En un vídeo grabado en septiembre de 2019, del cual MCCI tiene copia, se escucha a Álvarez Chávez afirmar que la gestión ante Hacienda en compañía de Rodrigo Gutiérrez Müller fue para que Banobras le ampliara una línea de crédito.

Insistió en mencionar la ayuda que recibió del cuñado del presidente ante Hacienda.

Cuñado del presidente, su invitado especial

“Gracias Rodrigo que me ayudaste, ahí también a Hacienda, fue muy valioso tu apoyo”.

Aunque no milita en Morena, Álvarez Chávez tiene una relación amistosa con Rodrigo Gutiérrez, a quien presentó como su invitado especial cuando asumió la alcaldía de Tamazula en septiembre de 2018.

Una vez que dejó el cargo MCCI contactó al ex alcalde para conocer en qué consistió el acompañamiento de Rodrigo Gutiérrez.

La respuesta fue que el cuñado del presidente lo acompañó a Ciudad de México, pero no entró a Hacienda con él para hacer la gestión.

Intenta aclarar la "ayuda" de Gutiérrez Müller

Recordó que el presidente López Obrador prohibió a sus familiares meterse a hacer gestiones con el gobierno federal.

El exalcalde primero negó sus dichos, pero tras leerle parte de sus declaraciones textuales y recordarle que hay un video respondió: “Sí, pero él no entró a Hacienda".

"Él no entró a Hacienda federal. Él y yo fuimos a otros temas también, pero no entró a Hacienda. Una cosa es que me haya acompañado a México, pero no entró a la Secretaría”.

Afirmó que se “interpretó mal”. Cuando se le preguntó que otras gestiones realizó con Gutiérrez Müller, evitó hacer más comentarios y cortó la entrevista.

¿Quién es Rodrigo Gutiérrez Müller?

Residente en Jalisco e integrante de Morena desde el 27 de octubre de 2013, cuando aún era una asociación, Rodrigo Gutiérrez Müller es hermano de Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente.

De acuerdo con Infobae, vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, pero regresó en 2004 para instalarse en Guadalajara y posteriormente mudarse a Zapopan.

En una entrevista para el semanario Conciencia Pública, afirmó que se dedica a la hotelería y la gastronomía desde hace años y ahora es miembro de la Cámara Nacional del Tequila.

Sobre su relación con su cuñado, señaló que trata de mantenerse al margen.

A Gutiérrez Müller se le señala de trabajar para el Grupo Lomedic, de Lomelí Bolaños, ex candidato a la gubernatura de Jalisco por Morena.

Se acusa a esa empresa de vender insumos médicos con sobreprecio a diversas instituciones del sector público.

¿Quién es Beatriz Gutiérrez Müller?

Nacida en Ciudad de México el 13 de enero de 1969, Beatriz Gutiérrez Müller es escritora, periodista, profesora e investigadora mexicana.

Se casó en 2006 con Andrés Manuel López Obrador. No funge como primera dama y tampoco preside el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, como era una tradición para las esposas de los mandatarios.

Aunque desde que López Obrador asumió la presidencia ella dijo que no le gusta la vida pública se ha visto envuelta en algunas polémicas, en especial en redes sociales.

Otros familiares de López Obrador en polémica

Cabe señalar que otros familiares del presidente López Obrador se han visto envueltos en polémica durante su mandato, como sus hermanos Pío y José Ramiro, su prima Felipa Obrador y su cuñada Concepción Falcón Montejo.

En el caso de Pío López Obrador, en agosto de 2020 se difundieron videos donde se le ve recibiendo dinero de David León, entonces funcionario del gobierno de Chiapas, para la campaña de Morena de 2018.

Sin embargo, el presidente López Obrador rechazó que se tratara de un acto de corrupción.

La polémica de José Ramiro López Obrador consistió en que se le acusó de beneficiarse de la banca de desarrollo rural.

El periodista Carlos Loret de Mola reveló que el hermano del presidente recibió un crédito de 1 millón 771,000 pesos otorgado por la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

A Felipa Obrador "le metieron gol"

Felipa Obrador, prima del mandatario, tiene la empresa Litoral Laboratorios Industriales, que obtuvo contratos con Pemex por 365 millones de pesos.

En ese caso, Andrés Manuel reconoció que se detectaron y cancelaron algunos contratos, pero fue porque le “metieron gol" a su prima.

“Se enmendó, se resolvió el problema, se le quitó el contrato, hubo un escándalo, pero yo me quedé con mi conciencia tranquila", aseguró.

Concepción Falcón, cuñada de AMLO en polémica

A Concepción Falcón, cuñada del presidente, se le involucró en un presunto desfalco de 223 millones de pesos al municipio de Macuspana, Tabasco, del que es originario el mandatario.

Según "Reforma" publicó en 2020, el gobierno de Macuspana fue desconocido por el Congreso local luego que se detectó un faltante de 223 millones de pesos.

Esa situación o generó la renuncia de sus gobernantes electos, entre ellos la síndico de Hacienda, Concepción Falcón.

En ese sentido, López Obrador aclaró que no daba protección a su familia, pero pidió no hacer juicios sumarios pues no había una denuncia judicial.