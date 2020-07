Daniel Madariaga examina la industria turística de México en medio de la pandemia de Covid-19

Daniel Madariaga Barrilado es la definición de funcionario. El emprendedor mexicano con múltiples talentos es ampliamente conocido por su defensa de MaaS (Movilidad como un servicio por sus siglas en ingles), así como por su papel en ayudando a la Ciudad de México a incorporar infraestructura más sustentable y prácticas "verdes".

A menudo llamado "especialista en movilidad", el trabajo de Madariaga se centra en encontrar formas de erradicar la contaminación, la congestión y el hacinamiento en toda la ciudad. Ciudad de México ha sufrido esta triada de problemas durante demasiado tiempo. Daniel Madariaga cree que incorporar la tecnología y las prácticas de MaaS es un primer paso sólido para combatir el impacto negativo de la huella de carbono de la humanidad.

Como empresario y especialista en movilidad, los esfuerzos de Daniel Madariaga a menudo coinciden con la industria del turismo. La Ciudad de México se ha convertido en un punto de acceso para turistas en los últimos años, ofreciendo experiencias culturales únicas junto con una exquisita cocina y toneladas de hermosas oportunidades de turismo al aire libre.

Ahora, la industria del turismo enfrenta su desafío más difícil hasta el momento.

El turismo a un vistazo

El coronavirus ha causado estragos en el mundo y ha demostrado muchas cosas, incluida su longevidad. No tiene planes de disiparse en el futuro previsible, lo que significa que todos deben aprender a adaptarse para vivir en un entorno Covid-19.

Fuera de la salud, una de las mayores preocupaciones de todos los países ha sido las consecuencias económicas introducidas por Covid-19. La industria turística de México representa casi el 10% de su PIB (o Producto Interno Bruto), por lo que no se puede negar la necesidad de su presencia.

Al igual que otras industrias, una de las principales preocupaciones es la reapertura. Aún no se sabe cuándo todas las empresas turísticas pueden reanudar por completo las operaciones. Y una vez que se reanuden estas operaciones, ¿cómo serán?

Otra preocupación es sobre la inquietud del público en general. Incluso con el turismo en funcionamiento, ¿la gente todavía lo aprovechará?

El estado actual de las cosas es alarmante, pero no permanente. Madariaga ha construido su carrera en torno a la búsqueda de formas creativas para hacer que las cosas funcionen, incluso cuando otros han descartado encontrar soluciones a un problema.

Para Daniel Madariaga, la industria del turismo ahora se ha vuelto completamente dependiente de su capacidad de adaptación. El éxito vendrá de la adaptabilidad.

Mirando hacia atrás para poder avanzar

Una forma de avanzar, dice Daniel Madariaga, es mirar hacia atrás. Cuando se atacaron las torres del World Trade Center, la industria turística de México se tambaleó. Vio uno de sus peores caídas en los negocios y tardó varios años en recuperarse.

¿El resultado? Una industria con más experiencia, determinación, determinación y, quizás lo más importante, planes para enfrentar la crisis.

No piensen que no, Covid-19 representa una gran montaña para que la industria del turismo escale, y Madariaga enfatiza que esconderse de la realidad no servirá de nada.

La industria del turismo sufrirá a corto plazo. 2020 será un año en el que verá algunas de sus peores cifras.

Pero, en lugar de aceptar el desafío, ¿por qué no aceptarlo? Daniel Madariaga será el primero en aceptar que hay luchas imprevistas por delante; Sin embargo, también es un emprendedor que ha desarrollado una carrera aprovechando las oportunidades adecuadas.

Al igual que la crisis del 2001 exigió que la industria del turismo se adaptara, Covid-19 hará lo mismo. Y Daniel Madariaga ve los beneficios a largo plazo de la industria que se toma el tiempo para mostrar un espejo a su imagen y se pregunta qué se puede hacer para servir mejor a los turistas a diario.

La colaboración nunca ha sido más importante. Lo que alguna vez se pensó que era un problema que podría comenzar a resolverse en julio y agosto, ahora parece ser algo que no verá progreso hasta principios de 2021.

Muchos (si es que no todos), destinos turísticos populares aún están cerrados. El transporte aéreo está restringido. La gente no se va de vacaciones. Madariaga predice que el progreso cuantificable no llegará hasta al menos el primer trimestre de 2021.

Debido a que el turismo depende de tantas piezas móviles (agencias de viajes, hoteles, coordinadores de eventos, etc.), es crucial que todas las partes involucradas evalúen qué precauciones se están tomando para que los lugares turísticos sean deseables para todos los futuros huéspedes.

Creciendo en la dirección correcta

Antes de Covid-19, "vender" un lugar turístico era fácil. ¿Quién no querría pasar unos días sentado junto a la piscina y tomando una margarita?

Ahora, sin embargo, las cosas son mucho más complicadas. Para reconstruir la industria, Madariaga enfatiza que los centros turísticos y otros lugares turísticos deberán trabajar para reconstruir la confianza de las personas.

No es que estos lugares exóticos sean responsables de perderlo en primer lugar; eso recae estrictamente en Covid-19. Desafortunadamente, si la industria quiere recuperarse, es responsable de limpiar el desorden del virus.

El consumidor concienzudo es una tendencia moderna. Con Covid-19, se espera que esta mentalidad aumente. No se trata de ser selectivo; más bien, se trata de personas que se sienten seguras y cómodas con sus empresas.

Daniel Madariaga insiste en que si los destinos turísticos quieren reconstruir y encontrar el éxito futuro, deben dar cuenta de un mundo en el que los consumidores buscan actividades conscientes de la salud.

Ciertos pasos para lograr esto ya están en marcha. El Ministerio de Turismo y el Ministerio de Salud de México se han asociado para desarrollar recomendaciones para Cancún, un gigante del turismo mexicano. Las recomendaciones giran en torno a estrictas pautas de saneamiento, así como a regulaciones específicas del servicio.

La capacitación de los empleados debe ser una prioridad. Cualquier empleado comprometido a garantizar experiencias positivas de los huéspedes debe comprometerse simultáneamente a seguir las pautas de salud apropiadas.

En opinión de Madariaga, esta es una oportunidad para hacer limonada a partir de limones. Es decir, tome una situación difícil y encuentre lo bueno en ella. Con más atención hacia las regulaciones de salud y las mejores prácticas, ahora es el momento para que la industria del turismo se refleje a sí misma y se sitúe mejor para servir a las personas en el futuro.

Introduciendo Bioseguridad

Daniel Madariaga dice que un componente clave de la reconstrucción de la industria del turismo debe ser la atención hacia la bioseguridad.

Según el empresario, el turismo de 2019 en México representó casi $25 mil millones en ingresos de 45 millones de turistas internacionales.

Es imperativo que los lugares turísticos prioricen la seguridad de sus huéspedes. Esto requiere un compromiso con la bioseguridad que, a su vez, requiere hacer las preguntas correctas.

¿Qué problemas necesitamos para encontrar soluciones?

¿Cómo se pueden modificar los procedimientos para promover la seguridad de los huéspedes?

¿Cuáles son las "mejores prácticas" en el futuro?

Estas son solo algunas preguntas que necesitan respuestas para que la industria se recupere y encuentre el éxito en un mundo Covid-19…

El futuro está aquí

Otro punto de Madariaga es que otros países ya han implementado tecnología para ayudar con el saneamiento y la seguridad. Por ejemplo, algunos hoteles internacionales utilizan procesos robóticos para desinfectar habitaciones que incorporan luz ultravioleta para eliminar gérmenes y bacterias.

Este es el futuro A medida que la industria busca adaptarse a un mundo nuevo y ajustar sus prácticas, se deben considerar todos los métodos para hacerlo.

Con los procedimientos adecuados, la industria del turismo tiene el potencial de reconstruirse más fuerte que nunca. Daniel Madariaga sigue confiando en que las cosas estarán bien, y eso es todo lo que uno puede hacer en tiempos precarios como estos.

…

Daniel Madariaga Barrilado es un empresario mexicano y especialista en movilidad. Su trabajo con estructuras de estacionamiento "ecológicas" y otras tecnologías con concientización ambiental ha sido fundamental para cambiar a México hacia una infraestructura basada en la sustentabilidad. Gran parte de los esfuerzos de Madariaga se han centrado en reducir los problemas de contaminación de la Ciudad de México. Es un defensor vocal de las ciudades inteligentes y un líder en MaaS.

