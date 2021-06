Danna Kenneth, de 24 años, es hallada sin vida en Michoacán

MICHOACÁN.- Danna Kenneth Carvajal Martínez, quien había sido reportada como desaparecida el pasado 26 de junio, apareció sin vida.

Silvano Aureoles Conejo, el gobernador de Michoacán, informó la noticia.

“Esta noche he sido informado de un hecho lamentable e inhumano, que me duele como gobernador y como padre. El cuerpo de Danna fue localizado sin vida, tras haber sido reportada desaparecida la noche de ayer en Zitácuaro”, compartió Aureoles. “Cualquier crimen es condenable, pero hay casos como el de Danna que, además, nos lastiman en lo más profundo como sociedad, por lo que he instruido a las áreas de seguridad para coadyuvar en todo lo necesario con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, a fin de que este hecho se investigue y se castigue a los responsables con todo el peso de la ley. Les seguiré informando”, añadió.

Danna tenía 24 años y la vieron por última vez el sábado en la colonia Miguel Hidalgo de Zitácuaro, Michoacán.

Danna Kenneth

La aparición del cuerpo de Danna Kenneth

El cuerpo lo encontraron el domingo en la noche, en un operativo realizado cerca de la Planta Tratadora de Aguas Residuales de Zitácuaro. El cadáver de Danna tenía heridas en el cuello y lo trasladaron al Semefo para realizarle la necropsia. Este caso será llevado con perspectiva de género, informó el fiscal de Michoacán, Adrián López Solís.

De acuerdo Con la Voz de Michoacán, hasta el momento no hay detenidos.

Feminicidios en México van en aumento

El gobierno reiteró este lunes su plan para frenar los feminicidios tras los 423 crímenes que se registraron en los primeros cinco meses del 2021, un alza del 7,1 % interanual.

Durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, presentó un informe sobre las acciones de las autoridades para reducir o eliminar los feminicidios y la violencia de género en el país, un delito que sigue al alza.

Recalcó que en México los feminicidios -homicidios de una mujer por razones de género- aumentaron 7.1 % durante los primeros cinco meses de 2021, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Además, detalló que en incidencia por cada 100,000 habitantes, los estados de Morelos, Sonora, Quintana Roo, Colima, Jalisco, Sinaloa, San Luis Potosí y Chiapas concentran las tasas más altas.

Al respecto, Andrés Manuel López Obrador, aceptó que "ha habido un incremento en feminicidios, lamentablemente, y en violencia familiar".

"Estamos ocupándonos de eso", subrayó.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, resaltó la creación del grupo institucional contra la violencia.

"Trabajamos todos los días para atender las dinámicas de violencia contra las mujeres mediante estrategias de atención y prevención", subrayó.

Indicó que el reto de erradicar la violencia contra las mujeres "es enorme". Sin embargo, dijo que igual de enormes son las acciones que se llevan a cabo y para ello los tres niveles de Gobierno deben estar coordinados.