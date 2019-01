Daño a sector comercio

Canaco capitalina critica medida del Gobierno Federal

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— La eliminación de la compensación universal en materia fiscal resta liquidez a las empresas, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad de México (Canaco), Nathan Poplawsky Berry.

En el marco de la inauguración del 43 Seminario de Reformas Fiscales de este organismo, señaló que los empresarios están convencidos de que toda contribución debe ser vista como una inversión social con tasa de retorno.

Explicó que los impuestos son un elemento esencial de la productividad, por lo que se debería regresar a la figura de la deducción inmediata de las inversiones y a la deducibilidad total de la previsión social de los trabajadores, así como a las deducciones personales.

Ante cientos de empresarios agremiados, Poplawsky Berry saludó la decisión del Gobierno Federal de no imponer nuevas cargas hacendarias, pero dijo esperar que en la aplicación de las tasas y criterios de ejecución de la política fiscal se observe el principio básico del derecho, “mismo que se refiere al trato diferenciado entre quienes no son iguales, sobre todo en un año tan difícil, el cual no vaticina grandes oportunidades para muchos pequeños negocios”.

Señaló que aunque varios sectores presentaron diversas propuestas para mejorar la hacienda pública, como por ejemplo, la implementación de un sistema simplificado de pago de impuestos para pequeños contribuyentes, lamentablemente no fueron consideradas.

“En cambio, en la Ley de Ingresos se eliminó la Compensación Universal, lo cual resta liquidez a las empresas”, insistió.

Nathan Poplawsky Berry abundó que para los empresarios organizados de Ciudad de México es muy importante que las contribuciones no tengan sólo un propósito recaudatorio, sino que sean un medio para impulsar el desarrollo de México y, por esa vía, de los negocios y del empleo de millones de mexicanos.

Subrayó que como órgano de consulta obligada del Estado, la Cámara de Comercio debe ser invitada a participar en el diseño de las leyes fiscales y la definición de la política económica de nuestro país, “por lo que exhortamos a las autoridades gubernamentales, en este caso a las fiscales y al Congreso de la Unión, a escuchar y tomar en cuenta nuestras propuestas”.