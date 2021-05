David Páramo, en terapia intensiva por un aneurisma

CIUDAD DE MÉXICO.- El periodista David Páramo, también conocido como el "padre del análisis superior", sufrió un aneurisma por la mañana de este viernes y aunque estuvo varias horas en intervención, durante la noche se supo que estaba en terapia intensiva.

Así lo informó el también periodista Ciro Gómez Leyva durante su noticiero nocturno, antes de la sección del análisis económico que normalmente haría Páramo, pero fue en ese momento que dio a conocer la situación médica del comentarista y externó sus deseos de pronta recuperación.

"Este es el momento, esta es la sección, su espacio personalísimo, que celebramos del padre del análisis superior, hoy no lo vamos a tener, David sufrió un accidente vascular está siendo intervenido y de corazón todos los que trabajamos con él, deseamos que salgas bien y que pronto estés de regreso", expresó.

Gómez Leyva detalló que el accidente vascular era un aneurisma y por respeto a la privacidad de Páramo no daría más información.

Por su parte, la periodista Alicia Salgado confirmó en su cuenta de Twitter que Páramo está en el hospital ABC de Santa Fe.

"Mi amigo David Paramo está en el ABC de Santa Fe en terapia intensiva y en coma. Por favor oren por su vida, mándenle toda la vibra más positiva del mundo", escribió.

David Páramo no es el padre del análisis superior. Les mintió. Es el hermano que la vida me regaló sin más condición que la complicidad y la amistad sin adjetivos. Saldrás de ésta, compadre. Te espero porque todavía hay mucho por hacer, como lo conversamos apenas ayer. Te quiero

Mi opinión sobre David Páramo. Una vez venía en mi auto escuchando su programa de radio, y me tuve que orillar porque el cabrón me hizo reír hasta las lágrimas. Me acuerdo que humilló en vivo a un chairo de manera épica. Espero se recupere pronto. ¡Abrazo grande campeón! 🇲🇽