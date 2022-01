David Páramo explica por qué Banamex se va de México y se vuelve viral

David Páramo y Banamex, tendencia en redes sociales

MÉXICO.- Luego de que Citigroup confirmó el 11 de enero que venderá Banamex, las reacciones no han parado. Entre las opiniones, algunos externaron que la situación era una “desbandada de bancos”, afirmación que David Páramo, un reconocido analista financiero, descalificó por completo. Sin embargo, lo que se podría tomar como una reflexión producto de su experiencia, fue tomada por los internautas como un insulto y por eso no dudaron en hacerlo tendencia en redes sociales.

Según Páramo, la gente está especulando “sin argumentos y con tonterías”, ya que circuló que Citigroup no avisó de la venta de Banamex al gobierno de México. No obstante, sí hubo reporte a la Secretaría de Hacienda y fue ésta quien decidió posponer el aviso.

“Lo que sigue es una cantidad de mentiras, especulaciones, estupideces, rumores, tonterías…hay unos que dicen que es una desbandada de bancos…están totalmente equivocados dicen ‘así empezó Venezuela’ están idiotas, quien dice eso está idiota”.

De acuerdo con el analista, la salida de Citigroup de México no significa una “desbandada de bancos”, pues aclaró que este es un caso particular.

“En México operan aproximadamente 50 bancos de los que 32 están dedicados al negocio”, explicó y también dijo que Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, podría estar interesado.

Asimismo recordó que Citigroup anunció esta puesta en venta sin tener un comprador para “calentar” el mercado.

Aquí algunas de las reacciones a "David Páramo" en Twitter.

