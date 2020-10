''De aquí no me voy'': 40 % de la vía para el Tren Maya está ocupada

CIUDAD DE MÉXICO.- En 294 de los 724 kilómetros ya en construcción del Tren Maya hay viviendas y ocupaciones en una franja de 20 metros a cada lado del eje de los rieles, de acuerdo con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Documentos a los que El Universal tuvo acceso muestran que en 40% de los cuatro primeros tramos hay mil 718 puntos en los que se detectaron "invasiones" a las vías y donde, por razones de seguridad, no puede haber viviendas ni inmuebles, además de que la zona estará cercada.

Un recorrido de Palenque a Mérida

El medio citado recorrió los más de 500 kilómetros que separan Palenque de Mérida para constatar la problemática. Pobladores que viven en la zona de las vías en Campeche exigen a las autoridades la reubicación de los rieles y que no los desalojen de sus hogares.

"No somos invasores. Aquí nací. Somos ya cinco generaciones de mi familia y tenemos la propiedad desde 1893. De aquí no me voy", dice Guadalupe Gutiérrez.

Sin explicaciones de qué pasará con los vecinos

El Fonatur plantea que se reubicará a los vecinos, pero no explica qué pasará si se niegan a abandonar sus hogares. "Si bien un cambio de ruta podría existir, eliminaría la posibilidad de un beneficio directo para los habitantes de esas colonias", indicó.