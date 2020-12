¿De dónde salió el vídeo de los "suelditos" de Samuel García?

NUEVO LEÓN.- Samuel García volvió a aparecer en las principales tendencias de este martes, pues los usuarios revivieron una entrevista de 2019 en la que asegura conocer personas que tienen “suelditos” de 50 mil pesos.

El senador dijo que “se topó con gente valiosa que vive con un 'sueldito' de 40 o 50 (mil) pesos y esto no les impide ser felices”.

Las declaraciones las realizó durante una entrevista con Roberto Martínez.

"Yo me he topado con gente muy valiosa que vive con un sueldito de 40, 50 mil y son felices"... así Samuel García los mira a todos en Nuevo León, desde las alturas. pic.twitter.com/sp7ML5SGqx — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) December 15, 2020

El vídeo apareció en tendencias luego de que el senador con licencia de Movimiento Ciudadano (MC) fue criticado por usuarios tras relatar una anécdota sobre lo difícil que fue trabajar con su padre.

Aquí el video de la entrevista a Samuel García en 2019:

El salario promedio de un trabajador mexicano es de aproximadamente 6 mil pesos, según el Observatorio Laboral de la Secretaría del Trabajo.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi del 2019, 4 de cada 100 trabajadores mexicanos tiene ingresos mensuales que superan los 15 mil 429 pesos.

La entrevista viral

Hace unos días, el precandidato a la gubernatura de Nuevo León por Movimiento Ciudadano causó polémica en las redes sociales por declarar en una entrevista que su padre era muy duro porque a los 15 años de edad, lo hizo trabajar en su despacho de abogado, y aunque los viernes salía a pasear con sus amigos y regresaba a las dos de la madrugada, lo obligaba a levantarse el sábado a las cinco de la mañana para que lo acompañara a jugar golf y pagarle su sueldo después de recorrer los 18 hoyos en el campo.

Durante la serie de entrevistas "Lo esencial" de Farick Diek, García Sepúlveda señaló que esa etapa de su vida lo marcó, ya que su padre fue muy duro y exigente y aunque en un tiempo se lo llegó a recriminar, hoy se lo agradece.

Afirmó que eso lo preparó para triunfar en el mundo de la abogacía, al conseguir títulos académicos de maestrías y doctorados y forjar un patrimonio; además de que lo preparó para conseguir en la política a sus 32 años, una diputación local y un escaño senatorial, lo que otros andan buscando más allá de los 50 años.

El precandidato mencionó que se fue a estudiar al extranjero durante un semestre de la prepa y al regresar sus amigos le organizaron una fiesta y como nueve de ellos se quedaron a dormir en su casa.

Agregó que a las seis de la mañana su padre va y lo levanta, mientras avisó a sus amigos que su esposa ya les había hecho de desayunar, a él le dijo que se metiera a bañar porque se iban a trabajar a la oficina. Señaló que su padre le fue diciendo en todo el camino que ya había gastado muchos dólares, que era momento "que se pusiera a jalar o no le daría dinero".

Su difícil vida

"Iba a la prepa de ocho a dos, y papá le decía a mamá 'no le hagas de comer, acá le voy a tener su comida', yo me iba a la oficina y más tarde al (fútbol) americano, pero era bien duro porque me decía: 'si quieres que te pague la semana, te tienes que ir conmigo al golf el sábado y terminando los 18 hoyos te pago la semana'". "Entonces lo odié porque mi raza salía el viernes, y yo pues salía también los viernes, te metías a las dos de la mañana y te levantaba —su padre— a las cinco; odié el golf, olvídate, y me hizo trabajar muy joven, pero luego se lo agradecía".

Lejanos a los ciudadanos

Las confesiones de Samuel sobre la "dureza" de su padre provocaron muchos comentarios de burla en las redes sociales, pues los usuarios expusieron que tanto el senador con licencia como su esposa, Mariana Rodríguez, son muy sufridos; "a ella se le perdieron las chanclas" (según contó en un video sobre sus momentos más difíciles que le han pasado en la vida), "y a él su papá no le daba dinero hasta el hoyo 18 en el golf". Un usuario de redes sociales expresó:

"Definitivo, Dios les da las peores batallas a sus mejores guerreros", mientras otro cibernauta señaló "cuánta insensibilidad e ignorancia en un solo fifí". Y se burlaron: "cuánto sufrimiento tener que levantarse a las cinco de la mañana para ir a jugar golf, mientras otros tienen que hacerlo para ir a ganarse el sustento".

Conmovedor testimonio y toda una lección de vida la que revela Samuel García 🙌🙌🙌 pic.twitter.com/sqqDEjtAGP — El Grillito (@grillando) December 10, 2020

Te puede interesar: Reviven vídeo de Samuel García cayéndose en pleno partido de fútbol