De excandidato a académico, Anaya dará cátedra en NY

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Ricardo Anaya , excandidato presidencial comenzará su labor como académico en la School of International and Public Affairs (SIPA), en Nueva York, Estados Unidos, donde impartirá una maestría sobre México.SIPA es la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, uno de los institutos de posgrado referentes a asuntos públicos y de política pública, y profesionales de Columbia en Morningside Heights, Manhattan, Nueva York.

Está considerada entre las mejores escuelas de Estados Unidos, como Harvard, Stanford, Princeton, Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Yale, Berkeley, Cornell y UCLA.

La página oficial del instituto señala que SIPA es una distinguida facultad central de profesionales y académicos que reúne con colegas de toda la Universidad de Columbia, incluida la Escuela de Graduados de Artes y Ciencias, la Escuela de Salud Pública, la Escuela de Graduados de Periodismo, el Colegio de Maestros, la Escuela de Derecho y la Escuela de Posgrado de Negocios. Su fuerza combinada le permite a SIPA ofrecer programas sin igual en rango y flexibilidad, “es un caso de estudio en sinergia institucional.”

El perfil y currículum del ex presidente nacional Partido Acción Nacional (PAN) aparece en el directorio del instituto, donde se señala que será profesor visitante de asuntos internacionales y públicos de medio tiempo.

Desde el 17 de octubre de 2018, en el apartado de noticias (News), fue notificado al alumnado y al resto de la plantilla académica que Anaya Cortés se incorporaría a SIPA como profesor en la primavera de 2019. “Ricardo Anaya, former presidential candidate in Mexico, will join SIPA [Ricardo Anaya, candidato presidencial en México, se unirá a SIPA]“, se lee.

El pasado 22 de diciembre, en su cuenta de redes sociales, Columbia SIPA detalló que el panista será profesor durante el semestre de 2019, para impartir un curso sobre política contemporánea mexicana.

Acudirá cada 15 días

El 25 de septiembre, se publicó que Anaya Cortés estaba definiendo el acuerdo laboral con el instituto, luego de que SIPA lo invitara a impartir cátedra a sugerencia del ex canciller Jorge Castañeda, quien fuera su estratega en el pasado proceso electoral de 2018.

Ricardo Anaya acudirá a SIPA Columbia cada 15 días, dado que vivirá en México, y sólo viajará a Manhattan para impartir clases.

“Su familia se encuentra en la Ciudad de México, por lo que no tiene contemplado radicar en Estados Unidos, además de que tiene compromisos que le obligan a permanecer en el país“, dijeron a El Gran Diario de México panistas cercanos al ex candidato.

El perfil de Ricardo Anaya reseña que fue candidato a la Presidencia en 2018 de la coalición Por México al Frente, del PAN, PRD y MC antes de cumplir los 40 años.

“Anaya obtuvo 22% de los votos y terminó en segundo lugar, debajo de Andrés Manuel López Obrador“, en el proceso electoral del año pasado, resalta el texto.Se detalla que es abogado de formación, que ocupó cargos desde 2000 hasta 2015 a nivel estatal y federal en el servicio público, incluido un mandato en la Cámara de Diputados nacional.

“Después se convirtió en presidente del PAN en 2015, y llevó a los candidatos de su partido a la victoria en varias elecciones regionales (estatales)“, como en Aguascalientes, Querétaro, Chihuahua, Veracruz, Puebla, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.

Su currículum dice que tiene licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro, maestría en Derecho Tributario por la Universidad del Valle de México y doctorado en Ciencias Políticas y Estudios Sociales en la UNAM.- Suzzete Alcántara