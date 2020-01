Aplaude senador Monreal Ávila la idea presidencial

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y El Universal).— La propuesta de rifar el avión presidencial es innovadora y de gran imaginación política, consideró el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

En entrevista, el también coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta destacó que él respeta lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador y que siempre escoge fechas simbólicas, en este caso el 5 de mayo, por lo que “yo lo único que puedo recomendar es que se prepare”.

Según el legislador, la propuesta presidencial de rifar el avión mediante la venta de seis millones de billetes de lotería de 500 pesos cada uno, es un ejercicio innovador, lleno de imaginación política, y que nunca en la historia del país había ocurrido algo así.

“Tiene dos funciones, una es que de allega de recursos para financiar y para equipar la salud en México que es un gran problema, y el segundo propósito o función es desnudar y evidenciar la gran corrupción, el lujo y la superficialidad con la que se manejaron los anteriores presidentes de la República al comprar un palacio el espacio”, resaltó.

Respecto de si ve factible que un ciudadano pueda tener ese avión, dijo que pudiera compensarse y en su lugar se le dan los recursos. “Yo digo que puede compensarse. En lugar de darles el avión, puede darles la cantidad de recursos económicos equivalente o ser gestor para la venta hacia otros países. No sé, es parte de la imaginación política y la innovación política de un presidente que no descansa y que está siempre creando ideas innovadoras”.

El senador de Morena rechazó que esa propuesta sea un distractor, y señaló que se reservaba su derecho de comprar o no un billete, pues lo piensa, pues nunca ha ganado cuando compra billetes de lotería.

“No he ganado nunca nada, compro siempre, son amigos, bueno, en la lotería juego con mis amigos billeteros, que son amigos míos, los conozco casi a todos y me ofrecen, cuesta 600 pesos la serie, porque la compré hace 10 días, no me saqué nada”, comentó Monreal.

A su vez, el senador Samuel García Sepúlveda, de Movimiento Ciudadano (MC), criticó ejercicios de ese tipo y comentó que el diseño del “cachito presidencial” para rifar el avión, que hoy mostró el mandatario, “se trata de un circo del Ejecutivo federal para esconder los datos duros en materia seguridad y economía”.

En conferencia de prensa, se refirió a la legalidad del sorteo de la aeronave, pues el gobierno federal carece de los documentos que acrediten que el dueño del avión es el gobierno federal y no descartó acudir ante el Poder Judicial para impugnar esa situación, pero para ello debe ejecutarse el acto señalado.

“Mientras no conozcamos un acto, ahora sí jurídico, serio, qué juez te va a aceptar este chiste; (el día que salgan los boletos a la venta) sin duda vamos a tener que acudir al Poder Judicial a acabar con este circo mediático que tenemos”, aseveró.

Agregó que el 5 de mayo, cuando se llevará al cabo el sorteo de lotería, el gobierno federal debe dar a conocer también la situación económica y de seguridad del país, que siguen en números rojos.

Avión

“Si capitalino gana avión, se le condonará 6% de impuesto”, expresó Claudia Sheinbaum.

Destinarán el recurso

La jefa de Gobierno dijo: “Estamos en diálogo con el gobierno federal para que pueda ser condonado el impuesto, para que todo el recurso se vaya a donde se requiere, que es, finalmente, el equipamiento de los hospitales, principalmente para niños y niñas”.

Condonarán 150 millones

De acuerdo con el Código Fiscal 2020 de Ciudad de México, de los 130 millones de dólares, alrededor de 2 mil 500 millones de pesos, que cuesta el avión presidencial, se condonarán alrededor de 150 millones de pesos, que corresponden al 6%, según explicó la jefa de Gobierno.

