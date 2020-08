De la fiesta a un funeral: el detrás de la secuencia de imágenes viral

Una secuencia de imágenes que inicia con una fiesta y termina con lo que parece ser un funeral, se volvió viral durante la tarde del martes en redes sociales, donde muchos consideran que evidencia cómo una pequeña reunión puede terminar en tragedia.

Lo anterior debido a las múltiples historias de familias contagiadas de Covid-19, luego de realizar reuniones sin respetar los lineamientos de prevención contra el virus, que pide no frecuentar a personas con las que no vives y que no son de tu núcleo familiar.

La tragedia les llegó en 15 días

Nos dicen que evitemos las reuniones en tiempos de pandemia, la primera foto es de hace 15 días la foto de noche fue del día domingo cuando llegó la ambulancia, y la última foto es del día de hoy. Ojalá y entiendan que el coronavirus existe. No se exponga ni expongas a los demás pic.twitter.com/3jtpo1RX9i — La Rana 🐸 (@larana001) August 12, 2020

De acuerdo con el usuario que compartió las imágenes, aparentemente el festejo tuvo lugar el domingo 26 de julio y fue captado por un vecino, aparentemente en un fraccionamiento de Monterrey (Nuevo León), según replican medios locales como Multimedios.

Imagen compartida de la fiesta que aparentemente se celebró en un fraccionamiento en Monterrey. Foto de Twitter

La siguiente fotografía aparece una ambulancia en la misma casa donde se realizó la fiesta, según el usuario, esa imagen corresponde al domingo 9 de agosto.

Aspectos de la llegada de la ambulancia al predio donde, presuntamente, quince días antes se llevó al cabo el festejo. Foto de Twitter

“La última foto es del día de hoy (martes)”, sentencia el internauta sobre las imágenes, en las que recuerda que no es momento de hacer reuniones, por muy pequeñas que parezcan.

Casos después de ''fiestas clandestinas''

Aunque no se puede comprobar que las imágenes sean actuales y pertenezcan a la actual crisis sanitaria, que en Monterrey registra 21,978 casos positivos y 1,499 muertes, las fotografías sí han servido para ejemplificar uno de los problemas que continúa siendo un foco rojo para las autoridades de salud.

Es importante recordar que existen varias historias de fiestas clandestinas, desde baby showers hasta cumpleaños donde algunos integrantes de la familia han resultado contagiados.

Si bien en la mayoría de los casos del nuevo virus se presentan síntomas leves de la enfermedad, hay que recordar que las comorbidades son un factor importante que influye en el número de decesos registrados.

No obstante, las fotografías son virales en un momento en que México acumula más de 493 mil casos positivos y 53,929 muertes por Covid-19.- Con información de Multimedios y El Sol de la Laguna.