''¡De lo que nos salvamos!'': AMLO sobre construcción del NAICM

CIUDAD DE MÉXICO,.- Al comentar "¡De lo que nos salvamos!", el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió un vídeo donde se muestran que los terrenos donde se pretendía construir el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el exlago de Texcoco están inundados.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló que gracias a que la población votó en contra de la construcción del NAICM de Texcoco se ahorró en los gastos que representaría el bombeo de agua para evitar que se inundara.

"Tenemos un pueblo muy consciente, no hay que tenerle miedo al pueblo, esta es la democracia, que nadie se enoje, ¿qué quieren, qué se impongan las cosas? No, ya no se puede, no se debe".