¿De qué color es el semáforo en CDMX? "En alerta", responde Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum hizo un llamado urgente a la ciudadanía por la emergencia de Covid-19, "más allá" del semáforo epidemiológico.

"Estamos en alerta por Covid-19", respondió la Jefa de Gobierno al ser cuestionada si la Ciudad de México continúa en semáforo epidemiológico naranja.

Indicó que en la última semana hubo un incremento de 2,893 hospitalizados y actualmente hay 4, 454 pacientes en los hospitales de la capital, lo que representa un 74 por ciento de la ocupación.

Asimismo, expuso que en cuanto a hospitalización, la capital está en el mismo nivel de mayo y queda una semana para la saturación hospitalaria.

La mandataria indicó que entre las acciones que se realizan está el aumento de pruebas y el Insabi entrega las primeras 100 mil pruebas a los institutos de salud como IMSS e ISSSTE.

Añadió que se está aumentando la capacidad en hospitales de la capital, habilitando 6,958 camas, 2 mil con ventilador.

Claudia Sheinbaum también llamó a seguir cinco reglas para evitar contagios de coronavirus:

-Si no debes, NO SALGAS

-Si sales, SIEMPRE cubrebocas y distancia

-NO fiestas, NO convivios

-NO vayan en familia de compras

-Si eres positivo, AISLATE



SI TODXS CUMPLIMOS CON ESTO, BAJARÁN CONTAGIOS



Sin esto, NO hay esfuerzo de identificación, contención y atención que alcance pic.twitter.com/o000eUcspJ