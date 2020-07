Frase de AMLO, “amenaza fiscal” para periodistas

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, que luego de su invitación, directivos de Twitter asistirán a su conferencia para explicar cómo operan los “bots”, pero además les solicitó que den conocer una lista de sus principales clientes.

“De una vez les adelanto a los de Twitter que independientemente de que nos importa mucho el funcionamiento de la red que ellos manejan, y que nos expliquen cómo operan los bots, que son personas ficticias, que independientemente de que nos expliquen eso, yo quiero que ojalá ese día nos traigan si pueden hacerlo, en aras de la transparencia, quiénes son sus principales clientes en México y cuánto invierte”.

El jefe del Ejecutivo solicitó que se transparente si sus clientes son personas físicas o morales, ciudadanos o empresarios, corporaciones, partidos políticos para saber quién compra los servicios en la red social del pajarito azul.

“Una lista si pueden hacerlo. Como en todo lo más eficaz es seguirle la pista al dinero, quien aporta más”.

En ese contexto el presidente López Obrador señaló que atacarlo se está convirtiendo en una actividad lucrativa y sus adversarios “deberían cooperar” con parte en esos recursos en una obra social. “Lo he dicho algunos columnistas recibían hasta un millón de pesos, ahora que se vayan preparando porque estoy buscando la manera que cooperen, porque el atacarme es para ellos una empresa lucrativa, ¿cuánto les dan por atacarme?, ganan por eso, deberían de cooperar”.

“Que sigan atacando, de lo que les pagan, porque es prensa vendida o alquilada, que ayuden con algo, si ya no es un millón, sí son 500 mil pesos, que aporten 50 mil para una causa justa y con eso mantienen su licencia para seguir atacando”, ironizó AMLO.

Ve intimidación

En respuesta a López Obrador, el columnista Salvador García Soto respondió al mandatario que los periodistas que tanto critica han pagado más impuestos que el Presidente en toda su vida.

El politólogo dijo que el mandatario intenta intimidar a la prensa crítica con amenazas fiscales.

Sobre el mismo tema, el expresidente Felipe Calderón publicó anoche un tweet contra López Obrador.

El exmandatario dijo que si se cobrara impuesto por cada mentira que se dice en las conferencias de prensa mañaneras, habría dinero para medicinas de los niños con cáncer.

Los dichos del Calderón Hinojosa en medio de las inconformidades de algunos usuarios redes sociales por los impuestos de derecho de autor, así como la reciente polémica por la respuesta de la esposa de AMLO, Beatriz Gutiérrez Müller. “No soy médico, a lo mejor usted si. Ande, ayúdalos”, indicó la también escritora.

López Obrador pidió ayer a sus críticos “no meterse” con su esposa, quien causó polémica esta semana por sus comentarios sobre los padres de niños con cáncer.

“Mi esposa no va a ser candidata a nada, ella no es primera dama, es una mujer independiente con criterio, lo que ella expresa es lo que piensa y yo no censuro, no limito su libertad”, expresó el mandatario en su rueda de prensa matutina.

DefensaPolémica en torno a esposa del Presidente

El presidente López Obrador defendió ayer a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller.

Niños con cáncer

El miércoles Beatriz recibió críticas en Twitter por desestimar una reunión con los padres que denuncian desabasto de medicamentos para sus niños enfermos de cáncer.

“Tanto coraje”

Al defender a su esposa, AMLO dijo que hay una campaña en contra de su familia porque su lucha contra la corrupción ha despertado “tanto coraje” contra el gobierno.

”Estoy a la cabeza”

“Yo soy el que estoy conduciendo el proceso de transformación, yo soy el que estoy a la cabeza para erradicar la corrupción”.