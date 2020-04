¿Debo pagar la colegiatura escolar durante la contingencia por Covid-19?

Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), precisó que en el decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) sobre la suspensión de clases como medida de emergencia sanitaria, no se elimina el pago de colegiaturas de las escuelas privadas.

No obstante, Sheffield Padilla aclaró que el pago deberá conciliarse entre los padres de familia y las autoridades educativas de las estancias infantiles y otras instituciones educativas privadas.

Explica que lo anterior se debe a que la escuela no puede prestar el servicio particular debido a un caso de fuerza mayor, como lo es la emergencia sanitaria del coronavirus (Covid-19).

"Lo que se debe de hacer, es que los padres de familia, deben de negociar, conciliar, con cada colegio, para llegar a un acuerdo de una cuota reducida o un plazo sin intereses (…) pero simplemente quererse lavar las manos como Pilatos y decir, no hay clases, no hay pagos. No funciona así, porque es un caso de fuerza mayor”, explica el titular de la Profeco, en entrevista con un medio de circulación nacional.