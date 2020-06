“Decálogo” contra la debacle

El impacto puede mitigarse y hasta se lograría crecer

A pesar de los cada vez más catastróficos pronósticos de una severa contracción económica este año, el economista Luis Pazos de la Torre considera que el impacto se puede mitigar e, incluso, la economía mexicana podría registrar crecimiento.

Para ello, el extitular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios Financieros (Condusef) y el Banaco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) considera que el gobierno federal debe corregir los errores internos, pues de lo contrario “con o sin coronavirus, habrá decrecimiento de la economía mexicana”.

“El coronavirus potencializó la inestabilidad de la economía mexicana, pero no es su causa fundamental”, señala en el documento “Sí puede crecer México en 2020”, editado por el Centro de Investigaciones sobre la Libre Empresa, A.C. “Las expectativas negativas vienen desde 2019, desde que calificadoras e inversionistas consideraron que no había voluntad política del gobierno para corregir el camino”.

Pazos de la Torre enlista diez acciones para evitar la contracción de la economía mexicana en 2020, que a su parecer podrían generar incluso crecimiento.

Las consideraciones del autor son las siguientes:

1. Pensar más en sacar del hoyo la economía este año y menos en mantener la mayoría en la Cámara de Diputados en los comicios de 2021.

2. Frenar los programas que implican cientos de millones de pesos destinados al denominado “gasto social”, término alcahuete de gasto para conseguir votos en las elecciones de diputados y de 13 ó 14 gobernadores en el próximo año.

3. Destinar las nuevas pistas construidas en Santa Lucía para consolidar un aeropuerto exclusivamente militar y comprometer a los empresarios privados a retomar la construcción del aeropuerto de Texcoco. Con esta decisión se ahorrarían cientos de millones de pesos, que ayudarían a reducir el creciente déficit debido a ingresos menores a los presupuestados, consecuencia de un ingreso menor al que sirvió de referencia para calcular los ingresos y los gastos del gobierno federal en 2020. Dejar la construcción del aeropuerto de Texcoco en manos de la inversión privada permitiría destinar más recursos para terminar con la escasez de medicinas y material médico en el sector salud, y afrontar con mayores recursos el Covid-19.

4. Facilitar y garantizar la inversión privada nacional y extranjera en el sector energético, y ordenar a sus funcionarios no poner trabas ni hacer declaraciones que desincentiven la inversión en el sector petrolero, imprescindible para sacar del hoyo a Pemex y reactivar la producción petrolera interna.

5. No utilizar las demagógicas, ilegales y populistas consultas populares, que violan el Estado de Derecho, crean incertidumbre, ahuyentan la inversión y, por tanto, reducen el crecimiento y el empleo, y no frenar la inversión de la planta cervecera en Mexicali.

6. Cancelar o posponer la construcción de la refinería de Dos Bocas. Es ilógico construir otra refinería cuando las seis que ya existen tienen en promedio un 64 por ciento de capacidad ociosa, es decir, no utilizada.

7. Iniciar la construcción del Tren Maya hasta tener la aprobación de las instituciones encargadas de proteger el medio ambiente, como marca la ley, y encontrar interesados en financiar y construir el tren con recursos privados; si no los hay, posponer su construcción. El gobierno no tiene recursos sanos en 2020 para esa inversión no prioritaria, ante la necesidad de fortalecer el sector salud y evitar un déficit mayor, que lleve al país a otra baja de calificaciones en los próximos meses.

8. Reducir la carga y la presión fiscal ante la caída de la actividad económica mundial. Tanto en Estados Unidos como en Alemania ya no hablan de que el gasto gubernamental reactive la economía, sino de salvar de la quiebra a empresas privadas y estimularlas mediante menores tasas de interés, baja de impuestos o posponer sus pagos hasta el año entrante.

9. Ajustar el gasto al menor crecimiento, que en el mejor de los casos será de menos de la mitad que la expectativa de crecimiento con que se aprobó el presupuesto de gastos e ingresos a finales de 2019. No es el mismo nivel de ingresos sin crecimiento, al basado en un 2% de crecimiento.

10. Mantener el mismo camino de 2019, significa que la contracción de la economía puede llegar hasta un -7%, como algunas instituciones vaticinan, pero se puede lograr un crecimiento positivo, entre el 0.4 y 0.9%, si el presidente López Obrador pone en marcha los cambios aquí indicados.— Megamedia

