Decisión de AMLO sobre Culiacán divide a las redes: Apoyo, renuncia y burlas

Usuarios en redes sociales, principalmente en Twitter, convirtieron esta tarde en tendencia en México el hashtag #AMLOEstamosContigo; en apoyo a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador para evitar una masacre de civiles, tras los hechos registrados la tarde del jueves en Culiacán (Sinaloa).

Si lo qué pasó en Culiacán hubiese pasado acá en Jalisco y el Pdte hubiese tomado la misma decisión; no me cansaría de agradecérselo, porque gracias a ello muchos están vivos disfrutando a sus familias y seres queridos! #GraciasAMLO #AMLOEstamosContigo

Cerremos filas compañeros es momento de la unidad CHAIRA para apoyar a nuestro presidente AMLO



El que no esté de acuerdo abrir paso xfa



MUCHO AYUDA EL QUE NO ESTORBA #AMLOEstamosContigo



Cuantos me apoyan levantando la manita ✋