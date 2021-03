Declara impuestos en tu casa

La Prodecon te ayuda a cumplir con la obligación

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Desde ahora ya puedes preparar tu declaración anual de impuestos correspondiente al ejercicio de 2020 y sin salir de casa.

El anterior fue un año atípico porque estuvo marcado por la pandemia. En medio de ello, muchos contribuyentes no saben qué tipo de gastos podrán deducir y si tienen derecho a una devolución.

La temporada de declaraciones se inicia en marzo para las empresas y en abril para personas físicas con y sin actividad empresarial.

Hoy existe todo para que puedas hacerla por internet y, en caso de una asesoría, está la opción de solicitar los servicios de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).

La directora General de orientación y asesoría al contribuyente por medios remotos de la Prodecon, Angélica Campoamor, explicó que, a diferencia de hace un año, se lanzó con más tiempo de anticipación la campaña “Declara en tu casa”, para que los contribuyentes puedan cumplir en tiempo y forma.

Con un “clic”

Así, cuando llegue abril, no habrá mayor preocupación más que por dar un “clic” y enviar la declaración al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

La Prodecon ofrece asesoramiento a través de videos, infografías, teléfono, talleres y chat en línea para que el contribuyente se prepare con tiempo, sin necesidad de ir a una oficina del fisco.

Incluso se atiende de manera personalizada con sesiones vía Zoom.

La funcionaria comentó que en esta ocasión se lanzó la campaña antes para que, además de presentarla a tiempo, se logre hacerlo sin errores. “Muchos contribuyentes dudan si la información precargada que tiene el SAT en el aplicativo es correcta o no, y lo que hace Prodecon es ayudarles para su tranquilidad”, dijo.

Se hace un acompañamiento para verificar la información antes de entrar al aplicativo, con el propósito de asegurarse de que no incluya alguna falla. Por ejemplo, hay herramientas en las que se pueden revisar tanto las facturas que se emitieron como las recibidas. Así, cuando presente su declaración, el contribuyente estará seguro de que ya corroboró que la información cargada es la que tiene en su poder. Con ello habrá certeza de que lo presentado es correcto, y si no, podrá corregirlo.

Angélica Campoamor mencionó que una de las principales dudas tiene que ver con cuáles son las deducciones de gastos personales que proceden para que su declaración y sus solicitudes de devolución no sean rechazadas.

Para este año prevé que habrá más consultas, a causa de la pandemia, en materia de gastos funerarios y de salud, mismos que se incrementaron.

Sobre medicamentos, precisó que no son un gasto personal deducible de impuestos, a menos de que se incluyan en la factura de hospitalización. No se podrá deducir la compra de un tanque de oxígeno o su rellenado, porque no es una prótesis, como lo señala la ley.

Las consultas médicas son deducibles si hay un comprobante o factura que esté correctamente llenado.

En cuanto al gasto funerario, es deducible únicamente cuando se usa y puede ser pagado en efectivo o por medios electrónicos.

Los planes funerarios que se compraron o se terminaron de pagar en 2020 solo serán deducibles si se usaron el año declarado. Si no recibieron la factura, pueden acudir a Prodecon para recuperar el comprobante.