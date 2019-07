Déficit de médicos

AMLO se burla por el caso de un superdelegado

VILLAMAR (Notimex y El Universal).— Luego de la renuncia de Carlos Lomelí como delegado del gobierno federal en Jalisco, Andrés Manuel López Obrador bromeó sobre el hecho y dijo que “se va a acabar el mundo”.

Al ser cuestionado por segunda ocasión sobre que se espera después de la renuncia de Lomelí, el mandatario, entre risas, respondió: “a lo mejor el fin del mundo”.

Al término del evento Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural de Villamar, en Michoacán, López Obrador anunció que el próximo lunes emitirá un pronunciamiento al respecto.

Lomelí Bolaños, quien es señalado de supuesto conflicto de intereses por tener una distribuidora de medicamentos, presentó el viernes su renuncia a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes.

“Por el momento es conveniente para el gobierno (federal) y para mi persona que haya ese espacio y la libertad para que se realicen las investigaciones de la Función Pública y acabar con el continuo golpeteo”, dijo Lomelí en entrevista para adn40.

Apoyo a funcionaria

En otro tema, el Presidente pidió a la oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Raquel Buenrostro, aguantar todas las presiones y amenazas, para poder cumplir con la meta de ahorros en las compras de la administración federal.

Afirmó tener un acuerdo con Raquel Buenrostro para “apoyarla en todo y que aguante todas las presiones”, luego de que ha sido señalada de haber sido una de las funcionarias con las que el exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa tuvo diferencias que lo llevaron a presentar su renuncia.

Durante el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural de Villamar, López Obrador dijo que la oficial mayor debe aguantar las presiones “porque son muchos los intereses creados”, debido a que tiene la instrucción de ahorrar cuando menos 20% de los 200 mil millones de pesos que el gobierno destina a sus compras.

“Vamos a ahorrarnos cuando menos el 20 por ciento este año; esto es 200 mil millones de pesos que se clavaban”, expresó López Obrador y apuntó que en siete meses, los ahorros por esta medida suman 113 mil millones, por lo que confió en que “sí vamos a llegar a final de año a la meta”.

“Por eso ahora me acompaña la oficial Mayor de Hacienda, Raquel Buenrostro, porque ella es la responsable de las compras en el gobierno. Todo esto se está centralizando para ahorrar”, comentó el mandatario federal en el acto al que también asistió el director general del IMSS, Zoé Robledo.

Agregó que se debe asegurar que no falten las medicinas, y que éstas se compren de manera consolidada, al igual que todo el material de curación, pues antes, debido a la corrupción y al influyentismo, los proveedores de medicamentos cobraban el doble o triple del costo real.

Ante personal del hospital de este municipio, el mandatario federal señaló que existe una escasez de médicos para atender las necesidades de todo el país, con una plantilla de 270 mil 600 médicos generales, cuando de acuerdo con la norma internacional debe haber 393 mil 600 galenos.

“Nos faltan 123 mil médicos en el país”, dijo López Obrador y mencionó que ese rezago se debe a que las universidades no aceptaban a estudiantes de medicina; la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rechaza al 98% de aspirantes.

Al respecto, el Presidente expuso que a principios del año, 13,711 aspirantes presentaron su examen para la carrera de medicina en la máxima casa de estudios, y solo ingresaron 211, que corresponde al 8%, lo que es factor en la falta de médicos generales y especialistas.

En el acto en el que estuvo presente el líder de los grupos de autodefensa de Michoacán, José Manuel Míreles, sostuvo que no han aumentado los precios de la gasolina y otros combustibles, al tiempo que un pequeño grupo de asistentes le recriminaba, “¡no es cierto!”.

Ante los reclamos, el mandatario sostuvo que “no han aumentado en términos reales los precios de las gasolinas; vayámonos respetando, no soy igual a los anteriores”, y acusó que las protestas venían de personas que “tienen simpatías por algunos”; pero que mientras él sea presidente no van a haber “gasolinazos”.

En Paracho, López Obrador sostuvo que se impulsará la formación de más médicos en el país mediante acuerdos con universidades y escuelas de medicina, sin embargo aclaró que el apoyo será “muy dirigido” pues acusó que hay instituciones educativas que “están manejadas por caciques”.

Ofrecerá presupuesto

“Te vamos a dar presupuesto a la universidad y tú ve cómo le aumentas la matrícula, no”, declaró el mandatario durante un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de esta localidad.

“Te vamos a dar (recursos) pero si tienes ahora 300 estudiantes de medicina queremos que tengas 600. Lo que te vamos a dar va a ser para eso, o sea muy dirigido, porque si no, no avanzamos. Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de dame y dame y dame, y no rendir cuentas“, advirtió.

Sostuvo que no permitirá la corrupción y acusó que “hay universidades que están manejadas en el país por caciques. Eso se acaba, eso se termina. Claro que vamos a apoyar la educación pública, pero no vamos a apoyar a los cacicazgos”.

“No es posible de que cerraban las puertas de las universidades públicas y los mismos que dominaban las universidades ponían escuelas privadas, para que todos los rechazados se fuesen a estudiar a sus universidades privadas donde se tenía, se tiene, que pagar colegiatura”, agregó.

Precisó sin embargo que no está en contra de la educación privada, “el que tiene para pagar escuela privada lo puede hacer, está en su derecho, pero el gobierno está obligado a garantizar la educación pública, gratuita y de calidad en todos los niveles escolares”.

Solicitud Carta al rey de España

El INAI pidió que la Presidencia informar sobre la carta enviada al rey de España.

Orden

“Lo que estamos ordenando es que se entreguen las cartas”, apuntó el comisionado del INAI, Oscar Guerra Ford

Petición

El INAI relató que una persona solicitó dicha información y la respuesta se dio a través de la Secretaría Particular del Presidente que, luego de una búsqueda exhaustiva, “declaró inexistente la información solicitada y orientó al particular a dirigir su requerimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)”.

Validez

“Es claro que el presidente sí se había pronunciado puntualmente sobre la existencia de las cartas, por lo que no se pudo dar válida la inexistencia invocada por la Oficina de la Presidencia de la República”, enfatizó Guerra Ford.