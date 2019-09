Defiende a Salinas

Queja por “ataque a la reputación” del empresario

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex y EFE).— El vicepresidente de Asuntos Públicos de Grupo Salinas, Tristán Canales, aseguró que el artículo publicado por “The Wall Street Journal” sobre el caso Fertinal busca atacar la buena reputación de Ricardo Salinas Pliego y su relación con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En una carta enviada al diario estadounidense, el directivo precisó que se ha demostrado que la operación de la compra-venta de Fertinal fue totalmente transparente y legal.

“Su texto es un burdo trabajo de recopilación de información ya publicada y de elementos inconexos, disfrazados de periodismo, donde sin pruebas y con solo dichos busca atacar la buena reputación de Ricardo Salinas Pliego y su relación con el presidente López Obrador”, señaló.

Tristán Canales argumenta que solo así se explica el interés del autor del artículo, Robbie Whelan, de traer a colación un juicio de 2005 que ya está saldado, una relación con el gobierno de México que es producto de años de respeto a la libertad de expresión.

“Usual operation”

Asimismo, cuestionó que todo su juicio esté fundado en “una simple y vacía frase: ‘usual operation’”, ya que para el mundo empresarial es una práctica común y normal, es decir, tomar riesgo.

“Grupo Salinas está orgulloso de la exitosa transacción de Fertinal y lo ha hecho de conocimiento público, tanto en medios nacionales como internacionales, incluido el señor Whelan. Se ha demostrado que la operación de compra-venta de Fertinal fue totalmente transparente y legal”, agregó.

El vicepresidente de Asuntos Públicos del corporativo detalla que al momento de su venta, Fertinal era una empresa exportadora, productiva, competitiva y con sólidas perspectivas de futuro; “Pemex compró una empresa activa y exitosa”.

En este sentido, precisa, el estado actual de la empresa es responsabilidad exclusiva de sus compradores, quienes despidieron al personal calificado y desarticularon su sólida estructura operativa, lo que terminó con un negocio en crecimiento y condenándolo al fracaso.

“El texto de Whelan no aporta prueba alguna y solo retoma declaraciones sin sustento. Sorprende y preocupa que un medio establecido como el ‘Wall Street Journal’ publique este tipo de piezas que parecen más buscar ser jugadores en la política mexicana antes que portadores de la verdad”, añadió el directivo en la misiva.

Responde AMLO

Por su parte, el presidente López Obrador descartó expulsar del consejo asesor empresarial al multimillonario mexicano Ricardo Salinas Pliego, luego de que unos documentos divulgados por el diario The Wall Street Journal (WSJ) lo vincularan con un caso de corrupción.

“Son posibles vínculos. Usaste bien la palabra, posible”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional cuestionado sobre si estos señalamientos afectarían a la relación que el gobierno mantiene con Salinas Pliego, por ejemplo a través del cobro de ayudas sociales a través de Banco Azteca.

Salinas Pliego mantenía vínculos con accionistas del Grupo Fertinal, una empresa de fertilizantes adquirida en 2016 por Pemex en una operación investigada por presuntas irregularidades, informó el miércoles el WSJ.

El rotativo dijo haber tenido acceso a documentos que muestran que Salinas Pliego estaba conectado a través de una compleja red de compañías con dos empresas con sede en Europa que eran propietarias de parte de Fertinal.

“Creo que hay una denuncia pero todavía no se le ha dado curso. Nosotros no podemos descalificar a nadie por anticipado. No puede haber un juicio sumario”, apuntó el Presidente.

En tono desafiante, López Obrador dijo: “No me importa que lo haya dicho el ‘The Wall Street Journal’”.

El pasado 15 de noviembre, López Obrador anunció la creación de un consejo asesor empresarial conformado por, entre otros, Salinas Pliego, dueño de TV Azteca y Grupo Salinas, entre otros; Bernardo Gómez, copresidente ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, director general de Grupo Ángeles, y Carlos Hank González, presidente del Consejo de Administración del Grupo Banorte.

En otros asuntos económicos, el mandatario explicó que se está trabajando para eliminar trabas administrativas que han ocasionado retrasos en la construcción de 13 gasoductos, con el consiguiente gasto de 1.200 millones de dólares, según publicaron ayer medios locales.

El mandatario aseguró que se está trabajando con la CFE y con la Secretaría de Gobernación (Segob) para agilizar los trámites y también las negociaciones con pobladores que impiden el paso de gasoductos por su territorio.

El pasado 27 de agosto, López Obrador anunció que se llegó a un acuerdo con tres de las cuatro empresas privadas con las que renegociaba varios contratos de gasoductos, logrando un ahorro de 4,500 millones de dólares.

Ayer explicó que, dentro de esta negociación, también se hizo una revisión de los pagos.

“Vamos a ayudar para que no se detengan las cosas”, expresó.

Finalmente, concluyó que la nueva imposición de aranceles al acero mexicano anunciado este miércoles por Estados Unidos dentro de un procedimiento “antidumping” (competencia desleal) es “distinta” a las amenazas y “represalias” arancelarias existentes en otros sectores.

