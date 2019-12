Defienden a Blake, descartan desvíos de Gobernación para García Luna

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Juan Marcos Gutiérrez, quien fue subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación en el periodo de Francisco Blake Mora —14 de julio del 2010 al 11 de noviembre de 2011— en la administración de Felipe Calderón, rechazó desvío de recursos de la dependencia a empresas relacionadas con el entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

En un comunicado, que el expresidente Felipe Calderón hizo público en sus redes sociales, Juan Marcos Gutiérrez aseguró que son injustos los señalamientos generales sobre un presunto desvío, sin que se precisen fechas y actores específicos. “Corregir ambigüedades y precisar datos verificables en casos como éste, es indispensable en un estado de derecho donde, por un lado, se exija rendición de cuentas a quien le corresponda en su justa dimensión y, por el otro, se impida un señalamiento injusto, que lastima la memoria de un funcionario como el secretario Francisco Blake Mora; que murió sirviendo destacadamente a su país”, publicó Juan Marcos Gutiérrez.

Además, explicó que en 2010, Gobernación ejerció centralmente 2 mil 922 millones de pesos, de los cuales, el 80% fue gasto operativo (recursos humanos y materiales), con un magro margen de recursos de inversión. Precisó que fue hasta la administración del presidente Enrique Peña Nieto, en donde la Segob, la cual incluye los ejercicios 2013 y 2017, “creció exponencialmente su presupuesto, concentrando los recursos de la otrora Secretaría de Seguridad Pública”.

“En cualquier caso, en la auditoría de desempeño al ejercicio 2010, practicada por la Auditoría Superior de la Federación a la Secretaría de Gobernación en el periodo de Blake Mora, no existe observación o hallazgo relevante”, opinó en el punto cuarto de su carta Juan Marcos Gutiérrez. Además, explicó que en el acta de entrega-recepción, “”que hice de la oficina del secretario Blake, no existía observación pendiente en tema alguno en materia de control o auditorías. En mi opinión, la cifra de gasto que se ha publicado en medios de comunicación no es, ni remotamente, cercana al margen presupuestal de gasto de inversión que se tuvo, en el tramo de gestión de Blake al frente de la Segob en el segundo semestre del 2010”.

Gobernación

Hasta el momento, los medios de comunicación han informado que la investigación involucra el gasto ejecutado en 2010, 2013 y 2017.

Pide montos

“Ante ello, sería pertinente que se informen los montos, fechas, personas y conceptos que se atribuyen a cada ejercicio fiscal que se señala”, refirió Juan Marcos Gutiérrez, quien fue subsecretario de Gobierno de Gobernación.

