Deja en prisión a Saúl Huerta

Vinculan a proceso a diputado por violación agravada

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Benjamín Saúl Huerta, diputado federal sin fuero y separado de Morena, seguirá en prisión, así lo determinó un juez de control del Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CDMX) quien dio dos meses con 25 días para el término de las investigaciones complementarias del caso.

El fiscal desechó la segunda acusación, también por violación, que recientemente le imputó la fiscalía Local. El legislador es investigado por el delito de violación agravada en perjuicio de un menor de 15 años y aunque la fiscalía capitalina, apenas la semana pasada le giró una segunda orden de aprehensión por otro delito similar registrado, presuntamente, en 2019, el juez consideró que esta segunda acusación no tiene fundamentos y la desechó, y solo será juzgado por un evento el cual tuvo lugar este año.

Aunque la defensa de Huerta pidió que el proceso lo siga en libertad, el juez determinó la prisión preventiva justificada, por lo que se mantendrá en el Reclusorio Oriente hasta que se defina su situación jurídica.

Al término de la audiencia, Wilfrido Castillo, asesor jurídico del acusado, dejó en claro que no habrá negociación con la familia de la víctima, al asegurar que tanto él como su cliente confían en su inocencia y las acusaciones se irán desvaneciendo de uno en uno durante el proceso.

“La posición del hasta ahora diputado Huerta es muy contundente; que los inocentes no huyen y no llegan a ningún acuerdo por más que se quiera realizar un acuerdo de carácter económico”, dijo.

“Como lo ha manejado el abogado victimal, Teófilo Benítez, que exigirán hasta 100 millones de pesos como reparación del daño, eso no va a pasar, no vamos a ceder a ningún tipo de negociación. Se ha vislumbrado un móvil económico bastante fuerte que ha movido a bastantes víctimas y que ha movido también a abogados; por la defensa del fortalecimiento ético del diputado no se va a ceder a ningún tipo de negociación por que los inocentes no negocian”.

Sostuvo que al igual que el caso de la otra persona que denunció al diputado, también por violación, en este —donde la víctima es un menor— llegarán a la etapa de juicio oral, donde habrá mayores condiciones para demostrar la inocencia de Saúl Huerta.

