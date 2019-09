Deja hospital con todo y bata porque no lo atendían en Isstech (vídeo)

TUXTLA GUTIÉRREZ.- El profesor jubilado Idalberto Ríos Ruíz abandonó la sala del hospital de especialidades “Vida Mejor”, del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), en Tuxtla Gutiérrez, inconforme por la falta de atención y de suministros de medicamentos, después de más de 24 horas de espera.

Vídeo muestra cómo abandona el hospital

Un vídeo que circula en redes sociales muestra al profesor con la bata del hospital, bolsa de suero y un ventilador portátil, cuando en medio de reclamos cruza los pasillos del hospital, ubicado la capital de Chiapas, y deja el inmueble tras denunciar que tenía casi 36 horas sin recibir atención médica por un padecimiento de riñones que como derechohabiente de años le corresponde.

Reclama a AMLO y al sindicato

Reclamó al sindicato magisterial y al presidente Andrés Manuel López Obrador, la falta de medicamentos en los centros hospitalarios de Chiapas.

“Votamos por ti y no has hecho nada, va también para ti López Obrador. Votamos por ti y vale mad… Debes ayudarnos cab… No te estamos pidiendo dinero. Estamos exigiendo nuestro derecho”, le espeta.

Pide que se viralice su denucia

En la grabación, que realiza su hijo, el maestro pide que se haga pública y se viralice su denuncia para se sepa la situación de precariedad y la atención no adecuada del sistema de salud pública en la entidad.

Se observa como los guardias de “Vida Mejor” tratan de impedir que el derechohabiente deje el hospital, pero éste se resiste y les reclama que tiene el derecho de irse o permanecer en el lugar.

No habían medicamentos

Idalberto Ríos denunció que el personal médico y de enfermería que lo atendió por una infección en el riñón, le pidió que por su cuenta adquiriera los medicamentos porque el nosocomio no los tenía.

“Me suministraban un medicamento, cuyo nombre no recuerdo, cada 12 horas, después me lo aplican cada 24 horas. Pregunto otra vez y me dicen que no estaba surtido (el medicamento), pero que si quería que me lo pusieran que lo fuera a comprar”, argumentó el maestro jubilado.

Deja el hospital con fiebre y presión alta

Con fiebre y presión arterial alta, y al no recibir la atención médica requerida, el educador determinó dejar “Vida Mejor“, lugar donde había ingresado el lunes 9 de septiembre con un dolor agudo.

“Cuando hubo cambio de guardia médica, después de más de 24 horas sin medicamentos, cuando ya me sentía mal, me dijeron que si quería podría comprar los medicamentos: pues no, me descuentan cada mes, soy jubilado, y si no me atienden pues me voy”, relató.

Puntualizó que su esposa padeció una experiencia semejante en la misma institución médica por una intervención quirúrgica. “Tuvimos que comprar el kit de tornillos y placa”.