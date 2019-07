Delata a cuatro exfuncionarios

Abogado confirma las declaraciones de Javier Duarte

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal ).— Javier Duarte señaló que en el acuerdo sobre su captura, estuvieron presentes, en reuniones, el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), de la Subprocuraduría General de la República; de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

El exgobernador de Veracruz aseguró, en entrevista con Ciro Gómez Leyva, que su exabogado Marco del Toro tiene pruebas informáticas documentales, que serán elementos que aportará en contra de funcionarios de la anterior administración.

“Esas pruebas son elementos que tengo que aportar en parte del ofrecimiento que hice a la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a las pruebas que yo tengo en contra de exfuncionario de la administración pública anterior”, declaró.

“Todos lo van a negar, evidentemente, ahora sí nadie fue, nadie hizo, yo no estuve, yo no sé”, comentó.

El exgobernador de Veracruz aseguró que Miguel Ángel Osorio Chong, extitular de Gobernación, lo citó en su oficina de Bucareli y le pidió que se separara de su cargo.

Sobre la negativa de Osorio Chong de conocer el acuerdo para que el exgobernador se entregara, Duarte de Ochoa señaló que el exsecretario “se está curando en salud” y “se está lavando las manos de que sí hubo algo”.

Agregó que el actual coordinador de los Senadores del PRI fue quien organizó la entrevista en televisión, donde anunciaría la separación de su cargo.

“El entonces secretario de Gobernación me citó, no me hicieron ninguna recomendación, me citó en su oficina en Bucareli, en donde me pidió, por instrucciones del presidente de la República, que me separará de mi cargo”, recordó.

Por su parte, Marco Antonio del Toro confirmó que su excliente recibió presiones de la administración pasada para entregarse y ser sometido a juicio.

En un comunicado, el defensor dijo que él mismo se vio obligado a dejar la defensa de Duarte derivado de tales presiones a las que estaba sometido su entonces cliente, lo que ocurrió el 16 de marzo de 2018.

“Por secrecía profesional no proporcioné detalles precisos de los motivos que me llevaron a tomar esa decisión. Únicamente señalé que ello obedeció a razones ajenas al cliente. Agregué que deseaba que prevaleciera el Estado de Derecho por encima de cualquier otra circunstancia, sin que ello se viera entorpecido por otras motivaciones o prácticas viciadas”, indicó.

Y agregó: “Me encuentro autorizado para confirmar categóricamente lo que Javier Duarte de Ochoa reveló”.

En el documento el abogado del Toro afirma que el exgobernador de Veracruz realizó un vídeo el 15 de abril de 2017, previo a su detención, en Guatemala.

En dicho vídeo Duarte consigna que hasta ese momento era libre y que se entregaría a las autoridades pero que se informaría que se le detuvo de manera sorpresiva.

Del Toro indicó que dicho vídeo fue realizado a sugerencia suya de reunir pruebas fehacientes sobre la “existencia de presiones ilegales y probablemente delictivas que afectaban a su familia, incluyendo sus hijos, por parte de las autoridades federales involucradas en aquel momento”.

“Javier Duarte no fue detenido. La verdad es que tuvo que sucumbir ante extraordinarias presiones para que se redujeran las ilegales presiones a su familia”, dijo.

“Ese vídeo no es el único medio de prueba que acredita las ilegales presiones -que como dije ocurrieron antes y también después de que se llevara al cabo la pseudo detención en Guatemala. Existe evidencia documental e informática —por llamarle de algún modo—, que así lo acredita, la que por ahora se encuentra sujeta al secreto profesional y que está debidamente resguardada”.

Agregó que su salida de la defensa de Duarte de Ochoa se exigió directamente al exfuncionario como parte de las presiones de las que afirma fue víctima.

“Decidí dejar el caso, ya que las presiones que enfrentó Javier Duarte y su familia eran de tal magnitud, que seguir actuando como defensor les hubiera acarreado consecuencias indudablemente graves e injustas”, puntualizó.

El abogado aclaró que desde entonces no ha intervenido en el caso de Javier Duarte quien el pasado 26 de septiembre de 2018 acordó con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) declararse culpable para acceder a una pena menor y como resultado fue sentenciado a nueve años de prisión por asociación delictuosa y “lavado” de dinero.

Respuesta Senador

Miguel Ángel Osorio Chong aseguró que no hubo acuerdo con Javier Duarte.

No tuvo contacto

El senador insistió en que no tuvo contacto con Duarte. “Conmigo no hizo ningún acuerdo”.

”Desesperado”

El priista calificó al exgobernador de Veracruz como un “corrupto desesperado que trata de evadir la responsabilidad de sus actos”, y le pidió que presente pruebas de sus acusaciones.