Delegado del IMSS desata polémica por respuesta sobre el coronavirus

MORELOS.- El nuevo delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado, Francisco Monsebaiz Salinas, recibió críticas tras ser entrevistado sobre el coronavirus.

El vídeo con sus declaraciones pronto se viralizó entre los cibernautas, quienes lo compararon con el fallecido actor Gaspar Henaine "Capulina".

Discusión sobre las camas

Durante una charla con los medios una reportera le preguntó al funcionario cuántas camas tenía disponibles el IMSS en Morelos.

A su vez, él le preguntó "¿Camas disponibles para..?"; la periodista le precisó que "para hospitalización".

"Estamos partiendo de una cifra... todavía no sabemos cuántos pacientes (de coronavirus) vamos a tener)", replicó el delegado.

"¿No están previendo?"

La reportera entonces le preguntó cuántas camas tendría el Seguro Social en la entidad en caso de que se llegara a la fase 3 del plan de contingencia sanitaria por el Covid-19.

"La etapa 3 es de epidemia, todavía no llegamos a la etapa 3", alegó Monsebaiz Salinas. ¿Entonces no están previendo?, dijo la periodista.

"No estamos en la etapa 3", reiteró el delegado del IMSS. "Me está preguntando por algo que no sabemos cuándo va a suceder".

Conforme vaya sucediendo vamos a suspender cirugías electivas, vamos a suspender a pacientes que se hospitalicen por causas que no sean de urgencias (SIC)"

Un "escenario sorpresa"

De acuerdo con el titular, "nosotros podemos expandir la capacidad incluso del 100% del hospital (no precisó cuál) para los pacientes".

Como la pandemia del coronavirus "es un escenario sorpresa" todavía no le puedo decir que tendré las 300 camas, puntualizó.

Monsebaiz Salinas remarcó que actualmente el IMSS cuenta con 333 camas en el nosocomio regional y 52 en Zacatepec de Hidalgo.

Luego precisó que "en Cuautla no tenemos camas porque no tenemos hospital", sino un "área prestada" por la Secretaría de Salud.

Comparaciones en la red

Tuiteros criticaron al funcionario por la vaguedad de sus respuestas, mientras que otros lo compararon con el actor que dio vida a "Capulina".

