Demandan justicia

Extrabajadores piden despedir a titular de Notimex

CIUDAD DE MÉXICO.— Con gritos de “¡Fuera Sanjuana” y “Obrador, voltea a Notimex“, extrabajadores de la agencia de noticias protestaron ayer junto a Palacio Nacional, en el que reclamaron que los reinstalen en sus trabajos y que se despida a la directora del medio, Sanjuana Martínez.

Cerca de las 06:13 horas, los extrabajadores despedidos, entre reporteros, redactores, fotógrafos y camarógrafos, solicitaron la reinstalación en sus plazas laborales.

“El presidente se comprometió a no despedirnos, que iba hacer la limpia de arriba hacia abajo; en Notimex ha sido al revés”, manifestaron los inconformes.

Señalaron que no les han respetado sus derechos laborales porque las liquidaciones no son al 100% y que están condicionando sus recursos a cambio de que abandonen la agencia.

“Nos detuvieron la caja de ahorros, la están condicionando a firmar la renuncia“, señaló un manifestante.

Por ello, pidieron la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador para recuperar sus fuentes de empleo.

Con pancartas en mano exigían justicia laboral, expusieron a los medios de comunicación la actual situación de la agencia y entregaron una carta con sus exigencias.

“Queremos exponer el caso de Notimex y los más de 100 despidos injustificados, incluyendo más 70 empleados de base sindicalizada, 10 de honorarios, siete de confianza, cese de directores de área y seis subdirectores, tomando como único motivo las medidas de austeridad y control presupuestario” contenidos en el memorándum del 3 de mayo, suscrito por el presidente López Obrador, apuntaron.

Por otro lado, la editora Ana Rueda, quien fue despedida de la agencia el 11 de junio, compartió en redes sociales un vídeo donde un policía auxiliar y un abogado la sacan de la agencia.

“Ni una ladrona, señores —dice en el vídeo Ana Rueda—. Aquí es donde sacan especiales diciendo: ‘Ni una más’. Este es el señor que me saca con un policía de la agencia de noticias del Estado mexicano. Él es el señor, es el funcionario que amedrenta a los trabajadores; el que no quiere dar la cara. Es él. Pero ya está en el video y vamos a pelear por nuestros derechos humanos, señor”.

Ana Rueda fue despedida después de que, por razones familiares —la muerte de su nuera— faltó a su trabajo durante dos días, aunque informó de ello y sí tuvo autorización de sus superiores.

“Mis jefes inmediatos, Alejandro Salas y Erick Muñiz, estaban enterados y no había inconveniente, incluso hablé con ellos por teléfono. Incluso, el sindicato mete una licencia para otorgarme esos dos días como apoyo y es rechazada por el área administrativa. El martes 11, la directora editorial, Rosario Manzanos, me informa que dé el último teclazo de la información que tenía yo en pantalla, y que fuera a su oficina; puso a mis jefes inmediatos y al subdirector de administración y me hizo explicarles el motivo de mi ausencia. Les narré mi situación llorando y, sin embargo, me dijo: ‘Lo siento mucho, tu peor error es ser sindicalizada’. Me lo dijo la directora editorial. ‘Así vayas a ver a Andrés Manuel López Obrador, esto no tiene reversa. Estás despedida. Firma este documento’. Me querían hacer firmar un documento de renuncia y, como me negué, no me querían dejar salir de su oficina. Pero me levanté, le supliqué que, mínimo, sin policías. Pero cuando salí del baño estaba el jefe de adquisiciones junto con un policía”.

La trabajadora sindicalizada afirmó que han sido despedidos más de 100 trabajadores de la agencia y que bajo el argumento del memorándum presidencial del 3 de mayo y la austeridad, en las últimas semanas aumentaron los despidos.

“Terrorismo sindical”

Sobre las manifestaciones, la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, afirmó que se enfrenta al “terrorismo sindical” desde su llegada, mientras que los recortes de personal que se han dado se deben a un reajuste como parte de la austeridad republicana.

“Enfrenté un ‘terrorismo sindical’; muy difícil mi situación y la de los trabajadores que se pronunciaron en contra de continuar con los métodos del sindicato. El líder sindical entraba con sus porros gritando en cada piso, colocando carteles, amedrentando de una manera u otra”, explicó en entrevista.

La periodista afirmó que Conrado García Velasco, líder sindical, recibía mensualmente entre 300 mil y 500 mil pesos, bajo el concepto de “apoyo”, hasta que ella llegó a la dirigencia.

Explicó que 87 personas han sido despedidas, de las cuales solo 14 no han querido firmar el fin de la relación laboral y detalló que estas 14 personas recibían parte del “apoyo” otorgado al líder sindical.— Notimex, EFE, El Universal y El Financiero