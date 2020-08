Denise Dresser promete "perrear" una canción de Maluma

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La politóloga, Denise Dresser, publicó un video en su cuenta de Twitter en el que se compromete a bailar una canción completa de Maluma en apoyo a sus alumnos del ITAM.

En la publicación, invitó a colaborar en el #BecatlonITAM, que tiene como objetivo recaudar fondos para los alumnos que más lo necesitan. Dresser señaló que la meta es recolectar 146 mil pesos.

Se compromete a bailar

Mis alumnos me retan, me inspiran, me enseñan más de los que yo sé. Hoy me toca apoyarlos vía el #BecatlonITAM que financiará becas para ayudar a los estudiantes más destacados y necesitados. Mi compromiso es bailar una canción de @maluma (y perrear) cuando se logre la meta 👊 pic.twitter.com/lybiKpz9j0 — Denise Dresser (@DeniseDresserG) August 28, 2020

