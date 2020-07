La escritora es duramente criticada en redes sociales, cibernuatas señalan que es más "vergonzoso" no leer y solo opinar sin conocer la verdad

MÉXICO.— Una noticia sobre un nuevo ataque al personal de salud, provocó que la politóloga Denisse Dresser utilizará sus redes sociales para "denunciar" la tragedia de un enfermero.

Asimismo, utilizó su Twitter para destacar que es "vergonzoso que esto ocurra en nuestro país", dejando ver que la culpa de lo sucedido es de nada menos que del sistema de salud del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, es importante mencionar que el hombre que fue golpeado es un ciudadano de Argentina.

Vergonzoso que esto ocurra en nuestro país. Vergonzoso que no se entienda como se juegan la vida los trabajadores del sector salud, por todos, para todos. Vergonzoso que no haya información suficiente para saber que quienes se recuperan ya no contagian. Urge solidaridad. https://t.co/ib32DZ7Nlu