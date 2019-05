Denuncia clima de terror

Periodista huye de Q. Roo y pide ayuda a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.— Durante la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, el periodista Héctor Valdez denunció el clima de terror que viven los comunicadores en Quintana Roo, de donde incluso tuvo que escapar porque está amenazado de muerte.

“Desde ayer (jueves) estoy aquí en Ciudad de México y salí de Tulum el día 10 huyendo, el clima de terror que se vive en Quintana Roo, en Tulum sobre todo, es mucho, pero muy grave”, afirmó el periodista de los portales “Quadratín Quintana Roo” y “Tulum en Red”.

Aseguró a López Obrador que los periodistas en esa entidad se encuentran en una situación de inseguridad, por las continuas amenazas a su labor.

Héctor Valdez indicó que él se ha acercado al mecanismo de protección a periodistas, pero en su caso “han sido muy descuidados”.

“Con todo respeto, ayer (jueves) estuve también con ellos, mientras yo estaba aquí a las 6 de la mañana tratando de averiguar la manera de entrar, me enteré de que mataron a Francisco (Romero) que era mi amigo, pero ya han matado a dos amigos míos también”.

“Se lo digo de verdad en primera persona, estoy amenazado de muerte, tuve que salir el día 10, dejar Tulum, dejar todo, esconderme en Chetumal y salir para Ciudad de México desde anteayer (miércoles)”, lamentó el periodista.

El comunicador acusó que en noviembre pasado le aventaron bombas molotov a su casa y denunció que fue golpeado por policías.

“Yo no sé qué va a pasar, el periodismo no lo voy a dejar. Estoy absolutamente convencido de que he hecho un trabajo honesto, serio, responsable, a diferencia de algunos reporteros de provincia”.

“Nunca ni siquiera ocupo altisonancias, mantengo mi página con mi nombre visible, porque no creo en el periodismo anónimo”, refirió.

Tras escucharlo, el presidente de México le aseguró que seguirá trabajando como hasta ahora y garantizó que habrá paz en todo el país.

“Mereces todo nuestro respeto, nuestra protección y nuestro apoyo en todo para que puedas ejercer tu oficio, que es un noble oficio”, añadió.— Quadratin y Agencias