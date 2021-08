Denuncian a Issste de Cozumel por negligencia e intento de eutanasia

COZUMEL.- Un matrimonio acusó al personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) de haber incurrido en una negligencia, al no darle atención oportuna a un octogenario quien sufrió una caída y por ende tuvo un infarto; además los acusan de querer causar su muerte con la eutanasia, ya que según la subdirectora médico “ya no es viable”.

Francisco C. y Guadalupe A. denunciaron el actuar de la subdirectora, Emilia Ariadne Franco Ramírez, al igual que la doctora Ixché Ríos, encargada del área de urgencias, al negarse a darle atención debida a Juan A.G.; además de presuntamente querer poner en riesgo su vida, al insistir en sacarlo de la Unidad de Cuidados Intensivos.

El padre de la denunciante, sufrió una caída el pasado miércoles, 4 de agosto, por lo que lo llevaron a urgencias del Issste, donde lo suturaron sin internarlo. Sin embargo, volvieron al hospital pues el hombre volvió a sufrir una caída, indicativo que existía algo más grave, que los doctores ni siquiera habían considerado.

Después de casi un día internado, en donde lo mantuvieron retenido, sin permitirle a su familia llevarlo a otro lado, determinan que existía un infarto. Entonces comienza otra lucha por parte de los familiares, pues la subdirectora médico insiste en que, pese al riesgo de muerte por su situación, debe ser trasladado, algo que la familia se niega.

Emilia Franco Ramírez entonces comienza a presionar a esta pareja para que firme una orden de no traslado, indicándole que su padre “ya no es viable” y que ellos le darían una muerte sin dolor. Ellos no aceptan esto.

De acuerdo a lo informado, mantuvo al paciente aislado cinco días sin atención médica, ella se los había advertido, que sin la firma de este documento, no permitiría que un especialista lo viera. Días después, le aplican una resonancia magnética y ven que, en contra de lo creído, no tenía un infarto, aunque sí estragos por la falta de atención, solo con hielo para su golpe.

“La doctora quiere sacarlo ahora de la Unidad de Cuidados Intensivos, forzando un diagnóstico para darlo de alta, así ha sido desde el primer día”, denunció Francisco.

Los familiares ya pusieron una queja con la Comisión de Derechos Humanos y de Arbitraje Médico. E irán a la Fiscalía General del Estado, por el intento de eutanasia.

Guadalupe, que es enfermera, señaló que ni siquiera le administraron medicamentos a su padre.