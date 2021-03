Denuncian envío de vacunas ''echadas a perder'', AMLO lo niega

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O. Cavazos, acusó que se enviaron vacunas contra Covid-19 "echadas a perder" a ocho estados, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador lo negó.

En su conferencia mañanera, el presidente aseguró que se hicieron los análisis y resultó que no había ningún problema y se aplicaron.

"A reserva de lo que lo informe en la tarde, les adelanto que no hubo ninguno desperdicio ni llegaron en mal estado las vacunas", indicó.

"Aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular", continuó López Obrador.

"No fue así ni en Nuevo León ni en otros estados. Se pensó que las vacunas no tenían la refrigeración suficiente, se hizo la prueba, el análisis, resultó que no había ningún problema y se aplicaron".

Nuevo León devuelve las vacunas

El pasado 9 de marzo la Secretaría de Salud de Nuevo León informó que regresaría a la Federación cuatro mil 680 dosis de la vacuna Sinovac, de origen chino, al considerar que no serían efectivas.

Además, indicó que podrían representar un riesgo en caso de aplicarse, ya que llegaron al estado en condiciones inadecuadas de conservación, y así habría ocurrido en otras siete entidades.

De la O. Cavazos comentó que las vacunas "no son enchiladas, papitas o Sabritas, ni refrescos sino sustancias que ayudan a que los seres humanos tengamos inmunidad".

¿También en Campeche?

"En caso de aplicarlas así, 'echadas a perder', se podría poner (en riesgo) a las personas que se les apliquen, pues pensando que están inmunizadas podrían contagiarse y morir".

Según el funcionario, también se detectaron ese tipo de vacunas en Campeche, Oaxaca, Tamaulipas, Coahuila, Jalisco, Michoacán y Guanajuato que, junto con Nuevo León, forman parte de la Alianza Federalista.

Comentó que, aunque no es responsabilidad de la secretaría estatal de Salud, tienen que cuidar que no siga pasando esto, pues de por sí hay insuficiencia del biológico.