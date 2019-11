“Derrota moral” para diputados

Advierten líderes campesinos que seguirá el plantón

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal y EFE).— Ante el traslado de los diputados a una sede alterna en Santa Fe, las organizaciones campesinas permanecerán en San Lázaro, pues aseguran que impedirles sesionar en el recinto legislativo es “una derrota moral”.

Álvaro López Ríos, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (Unta), dijo que permanecerán en el plantón que instalaron desde hace diez días en la Cámara de Diputados, donde esperarán “quieta y pacíficamente” a que se apruebe el presupuesto.

Acusó que no pueden abandonar el plantón para movilizarse porque “están encapsulados” en las inmediaciones del recinto legislativo. “No se animaron a dar la cara, no abrieron espacios de diálogo, que padezcan la vergüenza de que los traigan como perros de un lado a otro; estamos valorando día a día qué es lo que haremos. Si se aprueba el presupuesto y no trae nada para el campo, trasladaremos la protesta hacia las entidades y municipios”, indicó.

Advirtió que podría permanecer en plantón indefinido en San Lázaro.

Francisco Chew Plascencia, dirigente del Movimiento Social por la Tierra (MST), destacó que las cuatro organizaciones agrupadas en el Frente Auténtico del Campo (FAC) acordaron permanecer en los accesos a la Cámara de Diputados.

“Un fracaso”

El diputado Antonio Ortega, del PRD, declaró que el hecho de que los diputados tuvieran que salir de su sede regular para aprobar el presupuesto constituye “un fracaso” de Morena, que no pudo aprovechar su mayoría en la Cámara y el apoyo del presidente AMLO.

“Cerrazón y torpeza”

“Y por su cerrazón, su torpeza, su falta de sentido común, nos vemos obligados a trasladarnos a este lugar”, expuso.