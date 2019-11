Desaparece el Seguro Popular, así lo votó el Senado

CIUDAD DE MÉXICO.- Con 68 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones, el Senado avaló en lo general desaparecer el Seguro Popular.

A MORENA no le importa el bienestar de las y los mexicanos hoy atentan contra la salud de la ciudadanía ¿Ese es le cambio que prometieron?



No entienden que es necesario mejorar y corregir más no DESTRUIR.



Los votos en verde aniquilaron el #SeguroPopular 👇 pic.twitter.com/RYxxbVGtUn