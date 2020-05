Desarticulan célula de "Los Pelones" en Playa del Carmen: 12 detenidos

Droga, armas y otros objetos decomisados en una operación policíaca en Playa del Carmen (Foto de cortesía) Policías realizaron una operación en una colonia de Playa del Carmen donde desarticularon una célula delictiva (Foto de cortesía) ❮ ❯

SOLIDARIDAD.- Elementos de la Policía estatal realizaron intensa operación en un asentamiento irregular de Playa del Carmen, donde detuvieron a 12 sujetos, al parecer una célula del grupo delictivo "Los Pelones", a quienes decomisaron droga y armas.

Los agentes interceptaron a los presuntos delincuentes afuera de un domicilio que se sospecha era utilizado como base de operaciones.

Entre los detenidos se encuentra un sujeto apodado “Jair”, quien afirmó que son parte del grupo conocido como “Los Pelones”.

Durante la operación se decomisaron 100 dosis de una hierba con características de marihuana listas para la venta, tres básculas grameras, una pistola calibre .45 y otra de 9 mm, un chaleco antibalas, tres radios de comunicación, machetes y un cuchillo.

También se encontró una tabla en forma de remo que presuntamente era utilizada para torturar personas.

Tres mujeres entre los detenidos

Los detenidos fueron identificados como Ingrid H., de 24 años; Estefanía C., de 21; Karime C., 27; Jesús Guadalupe G., 23; Juan Carlos L., 28; Jorge V., 20; José Luis G., 27; Gabriel G., 33; Leonardo C., 32; Oswaldo C., 39; Jorge Alberto G., 37, y Bernardo Enrique C., de 42 años.

Los policías trasladaron a los presuntos delincuentes a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y más tarde fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.