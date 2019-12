Descartan que fuera atentado

Falta redactar el dictamen final de tragedia poblana

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El gobierno mexicano descartó ayer por completo que el accidente aéreo donde falleció hace un año la gobernadora del estado de Puebla Martha Érika Alonso y su marido fuera un atentado, si bien el informe final no se dará a conocer hasta el primer trimestre de 2020.

“Ya contamos con toda la información, las pruebas de laboratorio, solo falta que se reúnan los expertos para analizar las pruebas y redactar el informe, lo cual sucederá en el primer trimestre de 2020”, dijo en conferencia de prensa Javier Jiménez Espriú, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de México.

El funcionario señaló que el retraso en la presentación del informe se debe análisis exhaustivo y detallado sobre el suceso del 24 de diciembre de 2018, en el que también perdieron la vida el esposo de la funcionaria y exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, y tres personas más, el cual “no dejará lugar a duda”, afirmó.

Apuntó que “no hemos manipulado información ni hemos guardado nada, ni dicho nada que no tuviéramos”, aseveró Jiménez Espriú.

Reiteró que, aunque por el momento no es posible tener una conclusión sobre si el accidente se debió a una falla mecánica o humana, lo seguro es que no fue un atentado “ya que no se encontraron huellas de explosivos o algo de esta naturaleza”.

Sin embargo, expresó que si la investigación arroja algún indicio que pueda sugerir que fue un atentado, se iniciará una nueva investigación a fondo.

Jiménez Espriú aseveró que en el informe participaron la Agencia Federal de Aviación Civil y autoridades de Canadá, Estados Unidos, Italia y la Agencia Europea de Seguridad Aérea y estará firmado por estas entidades para evitar que se diga que fue una investigación pagada o influenciada por el gobierno mexicano.

