Descartan salida de militantes del PRI

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).- La presidenta del PRI, Claudia Ruiz Massieu, descartó que el padrón del partido se haya reducido a millón 200 mil militantes y aclaró que se trata de un corte que se hizo para informar al INE el estatus de ese instrumento, por lo cual el número aumentará en los próximos meses que continúe la depuración.



“No es así. Realmente, como saben, todos los partidos estamos trabajando todo este año, por disposición del INE, en la actualización y revisión de nuestros padrones”, respondió al ser interrogada sobre si el padrón del PRI bajó de más de seis millones a 1.2 millones.



En conferencia de prensa en Aguascalientes, la líder priista explicó que los nuevos lineamientos del INE obligan a los partidos a recabar una cédula firmada para demostrar que es militante de ese partido y no haya sido inscrito contra su voluntad, como era práctica común entre los partidos en México.



“Los partidos políticos, antes de 2014, no teníamos la obligación de, a cada militante que incluyamos en nuestro padrón, pedirle una cédula firmada. Esta es una obligación nueva. Y ahora lo que el INE nos pide es: recaba la firma en una cédula de cada militante de tu padrón”, agregó.



“Por cada persona que se queja de estar en un padrón, que no tenga el partido la cédula firmada, hay una multa de, más o menos, 43 mil pesos”, advirtió.