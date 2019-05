MÉXICO.- La Unidad de Inteligencia Financiera descongeló las cuentas bancarias de la empresa Altos Hornos de México para que siga operando mientras avanza el juicio de su propietario, Alonso Ancira Elizondo, detenido ayer en España.

Esto lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia matutina.

De acuerdo con el mandatario, legisladores de Coahuila le pidieron que descongelaran las cuentas para que la mina siga en funcionamiento y no se afecte a los trabajadores.

La compañía ya puede seguir trabajando sin ningún problema, aseguró López Obrador y explicó que en este caso no hay nada personal ni hay persecución política.

Se retoma investigación

Al preguntarle sobre las órdenes de aprehensión contra Ancira Elizondo y el exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, dijo que no los conoce y que estas investigaciones venían de tiempo atrás.

El Ejecutivo federal reconoció que ayer lo buscaron legisladores de Coahuila preocupados por el impacto que tendría el eventual cierre de la planta en Monclova.

La pregunta fue si legalmente las cuentas empresariales se podían separar de las del director que está señalado como presunto culpable de algunos ilícitos.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, respondió que ya se habían descongelado las cuentas de la compañía, por lo que ésta puede seguir trabajando sin problema.

“No se detendrán procesos”

En la mañanera, el mandatario afirmó que su gobierno no detendrá investigaciones en curso o procesos iniciados, incluso aclaró que no se protegerá a ninguna persona que es investigada.

“La instrucción del Ejecutivo es no tapar nada, no actuar dando protección o impunidad a nadie, de los asuntos en curso me informa Santiago Nieto, y la instrucción a Santiago es que presente toda la información de inmediato.

El presidente sostuvo que está en manos de la Fiscalía General de la República abrir la investigación a otros exfuncionarios por la compra irregular a sobreprecio de una planta de fertilizantes, en la cual se relaciona a Emilio Lozoya.

“No voy a parar, a detener ningún proceso, se termina la corrupción e impunidad”, expresó.- Con información de Notimex y “El Universal”