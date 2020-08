QUERÉTARO, Querétaro.- La mañana de este miércoles, durante su acostumbrada conferencia de prensa, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que no se deben hacer juicios sumarios ni linchamientos políticos, y aseguró que tiene el récord de más denuncias presentadas contra expresidentes por traición a la patria, pero acusó que éstas fueron archivadas.

Durante la reunión con representantes de los medios de comunicación en las instalaciones del Campo Militar 17-A, el titular del Ejecutivo federal manifestó que presentó denuncias contra los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"No hacer juicios sumarios, no debe de haber linchamientos políticos, se tiene que hacer la denuncia ante la autoridad competente y esa autoridad con las pruebas -para eso es el Estado de Derecho- tiene que resolver si la persona es culpable o no, es lo único", dijo el mandatario.

Y agregó: "Hay que cuidar mucho cuando se denuncia. Yo he denunciado durante muchos años, tengo yo el récord de haber presentado más denuncia contra los expresidentes, le presenté denuncia a Salinas de Gortari, a Zedillo, a Fox, a Calderón, a Peña Nieto por traición a la patria. Hay constancia de que fui al ministerio público y presenté pruebas, pero se archivaron sus denuncias. Ahí deben de estar, pero siempre con pruebas para no perder autoridad moral, se pierde credibilidad".