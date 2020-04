Desechado el caso de Naasón Joaquín

Fallo a favor del líder religioso por errores procesales

LOS ÁNGELES (AP).— El caso penal contra el líder de la iglesia mexicana la Luz del Mundo por cargos de violación infantil y tráfico de personas fue desestimado ayer por un tribunal de apelaciones de California por motivos procesales.

Naasón Joaquín García, autoproclamado apóstol de La Luz del Mundo, estuvo bajo custodia de las autoridades estadounidenses desde junio, después de su arresto por acusaciones que involucran a tres niñas y una mujer entre 2015 y 2018 en el condado de Los Ángeles. Ha negado haber cometido alguna acción ilegal.

Durante su detención sin derecho a fianza en Los Ángeles, García permaneció como el líder espiritual de La Luz del Mundo.

La iglesia con sede en Guadalajara, fue fundada por su abuelo y afirma tener 5 millones de fieles en todo el mundo. Se desconoce de momento cuándo sería liberado. El departamento de Justicia estatal informó que estaba revisando el fallo del tribunal. El abogado de García no proporcionó inmediatamente comentarios al respecto.

El fallo del tribunal de apelaciones establece que la Corte Superior del condado de Los Ángeles debe desechar los 29 cargos por delitos graves que van desde tráfico de personas hasta producción de pornografía infantil y violación forzada de menores. El fallo del tribunal de apelaciones señala que debido a que la audiencia preliminar de García no fue realizada en el plazo debido y no renunció a su derecho a una audiencia, la denuncia interpuesta en su contra debe ser desestimada. La apelación sólo mencionaba la desestimación del caso de García y no los de sus coacusadas, Susana Medina Oaxaca y Alondra Ocampo. Una cuarta acusada, Azalea Rangel Meléndez, sigue prófuga. No estaba claro si los casos de las coacusadas también serían desestimados.

En febrero, una mujer del sur de California entabló una demanda federal en contra de la iglesia y de García. En la denuncia señaló que García y su padre abusaron sexualmente de ella durante 18 años, empezando cuando tenía 12, manipulando pasajes bíblicos para convencerla de que su maltrato eran, en realidad, un regalo de Dios.

