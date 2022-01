Deseo presidencial: AMLO, a favor de “mexicanizar” a CitiBanamex

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).— El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió ayer regresar Banamex a México después de que el estadounidense Citigroup anunció que cerrará sus operaciones de banca minorista en el país, que incluye la marca CitiBanamex.

“Ojalá esto se convierta en algo bueno, no es malo, pero podemos convertirlo en algo muy bueno; sin medidas autoritarias se logra mexicanizar este banco, que era de mexicanos; desde el siglo XIX nace el Banco Nacional de México, es de los más antiguos”, declaró López Obrador a través de un vídeo desde Palacio Nacional.

Citi, que en 2001 compró el banco mexicano, reveló el martes pasado que dejará la banca de consumo y banca empresarial de CitiBanamex, como parte de su nueva visión estratégica.

Por ello, el mandatario destacó que “hay esa posibilidad, esa oportunidad, de que inversionistas mexicanos se puedan quedar con Banamex, una operación que dejaría impuestos y miles de millones de pesos entrarían en la Hacienda Pública”.

El presidente, quien está enfermo de Covid-19, denunció que en el período neoliberal se privatizó el banco y que durante el Gobierno del derechista Vicente Fox (2000-2006), se vendió Banamex a Citigroup sin pagar 3,000 millones de dólares en impuestos correspondientes.

“Ahora, si se cumplen con todos los procedimientos legales y, desde luego se tiene que pagar el impuesto, pueden ser inversionistas mexicanos los que se queden con Banamex, regresar Banamex a México”, insistió el presidente mexicano.

Analistas privados calculan que el negocio de Banamex alcanzaría hasta 15,000 millones de dólares al ser el quinto jugador más grande del mercado financiero mexicano.

El mandatario celebró que el magnate Ricardo Salinas Pliego, dueño de Banco Azteca, haya manifestado su interés de comprarlo.

Y consideró que lo mismo podría pensarse de Carlos Slim de Inbursa, de Carlos Hank González de Banorte y de José Javier Garza Calderón y un grupo de inversores de Nuevo León.

“Esto no significa impedir que participen en la convocatoria, subasta, en la licitación, extranjeros. Nosotros no estamos cerrados, no somos chovinistas, no estamos en contra de los extranjeros, pero sí nos gustaría que se mexicanizara este banco”, matizó López Obrador en su mensaje.

El titular del Ejecutivo rechazó las críticas de sus adversarios por la salida de Citigroup al señalar que “esto mismo que se está haciendo en México ya lo hicieron en China, India, Brasil, Argentina y Colombia”.

El mandatario aseveró que México tiene condiciones inmejorables para crecer.

“Últimamente nuestros adversarios también hablan de fugas de capital y no es así, no es fuga de capital, al contrario está llegando mucha inversión extranjera”, sostuvo ayer.

PagoCriptomonedas

Una empresa ofrece 16,000 millones de dólares en criptomonedas por Banamex

Interés

La firma Isatek manifestó a través de su director ejecutivo, Alfonso Jiménez Pérez, su interés por adquirir Banamex. y lanzó la primera oferta, por 16,000 millones de dólares de su criptomoneda Amero, para crear la primera entidad bancaria híbrida.

Atentos

El empresario dijo que están atentos para saber a cuánto ascendería el monto de compra.