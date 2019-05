Desmiente Alfonso Romo: “No hay divorcio con López Obrador”

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).- Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, desmintió su supuesta renuncia en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

“Totalmente falso. Aquí estoy. Claro que no. Nunca he renunciado, nunca he pensado renunciar. De eso ni se preocupen, aquí estoy encantado de la vida”, dijo el funcionario.

Entrevistado previo a una reunión privada con el banco de inversión Credit Suisse, Romo dijo que no hay divorcio con el Presidente ni con el sector privado del país.

“Nunca ha habido. ¿Cuál divorcio? Aquí estamos“, comentó.

Sobre la presión que Pemex representa para las finanzas públicas del país, Alfonso Romo comentó que el gobierno tiene el compromiso de arreglar los problemas que heredó de pasadas administraciones.

“Lo más importante en la vida es convertir los riesgos en oportunidades. Vamos a demostrar cómo le daremos vuelta a todo lo que hemos recibido en muy mal estado. El reto es componerlo y lo vamos a componer”, señaló.