"Despedida Digna Covid", un espacio para que las familias vivan su duelo

En Torreón (Coahuila) se inauguró la primera sala de velación para una “Despedida Digna Covid”, un proyecto lanzado por Funerales Jorge Serna, que busca dar la oportunidad a las familias de despedirse de su querido, en tiempos de pandemia.

Se trata de un espacio de 100 metros cuadrados, ubicado en el estacionamiento principal de esta funeraria, al norte de la ciudad. Ahí, los empleados debidamente protegidos trasladan el cuerpo de la persona fallecida por Covid-19 del hospital a la funeraria.

Una vez en el área destinada para la despedida, y tras preparar el cuerpo, el personal coloca al fallecido detrás de una vitrina de cristal frente a una sala con ocupación de 15 personas, debidamente separadas por la sana distancia (de 1.5 metros).

Los familiares tendrán 30 minutos para despedirse del fallecido, antes de que el cuerpo pase a cremación.

De acuerdo con Jorge Serna, dueño del negocio familiar que lleva ya varias generaciones en la ciudad; la pandemia dejó como evidencia la necesidad de vivir un duelo en las familias, debido a que muchas no han podido ver ni despedirse de sus familiares.

“Básicamente lo que vimos es que necesitan cerrar el duelo, lo hemos visto continuamente con familias que nos dicen no lo he visto, cómo sé que es él, no estoy seguro”, explica Serna a medios locales, quienes estuvieron presentes en la bendición del nuevo espacio.