Despedirán a tres mil empleados del Issste

Trabajadores de Los Pinos piden los dejen laborar

CIUDAD DE MÉXICO.— El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) despedirá a tres mil trabajadores de confianza.

Luis Antonio Ramírez Pineda, director de este Instituto de salud, fue quien dio a conocer la noticia.

En conferencia, Ramírez Pineda detalló que como parte de la política de austeridad del gobierno de la República, el Issste se encuentra en una reestructuración. Buscan “optimizar” los procesos y recursos humanos, para evitar personal “ocioso”.

“Cualquier persona que haya ido a clínica del Issste se ha encontrado con personal ocioso porque no está laborando en áreas como es la prestación de servicios médicos”, declaró.

El funcionario detalló que el Instituto tiene 104 mil trabajadores, de los cuales 15 mil son de confianza; resaltó que de las tres mil personas a las que no se renovará contrato, la mayoría corresponde a áreas administrativas.

“Con respecto a cuántas personas van a ser despedidas, estimamos tres mil personas que ya no se les renovó contrato porque estaban como temporales, por honorarios”, agregó.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy importante, necesitamos optimizar procesos, hacer más con menos”, expresó el funcionario.

El mes pasado, alrededor de 200 empleados del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Irapuato fueron despedidos.

Personal de recursos humanos les informó a los trabajadores que a partir del 21 de diciembre la oficina cerrará sus puertas por lo que no debían presentarse más a laborar. Les explicaron que el despido era porque en el presupuesto de 2019 sus plazas no estaban contempladas.

Sobre los despidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se revisaría los casos de despidos de trabajadores de confianza en el SAT.

“Se van a revisar algunos casos para no cometer injusticias, porque puede ser que se trate de un trabajador de confianza, pero que lleva 15 o 20 años laborando y que además gana muy poco porque lo que estamos buscando es hacer el ajuste arriba de los altos funcionarios públicos, no los trabajadores de base, no los que ganan muy poco, esos casos se van a revisar”, afirmó.

Protestas

En otro hecho, una veintena de empleados adscritos a la Presidencia se manifestaron ayer en Palacio Nacional para solicitar a López Obrador que se les asignen labores pues desde hace un mes los tienen “congelados” y temen ser despedidos.

Con pancartas en mano, en las que se podía leer mensajes como: “Me canso ganso que queremos trabajar”, “Somos trabajadores de una institución, no de un partido”, o “También somos pueblo”, entre otros, los empleados aclararon que, hasta ahora, sí han recibido su pago, pero los mantienen sin realizar labor alguna y temen que eso pueda ser usado como pretexto para “correrlos”.

En entrevista, Julio César González, quien dijo estar asignado al área de información de Los Pinos donde le reportaba de manera directa al presidente sobre monitoreo de medios, impacto político e incluso jurídico, refirió que los afectados son empleados de atención ciudadana, comunicación social, y de Los Pinos, que ahora pertenece a la Secretaría de Cultura.— El Universal y Proceso

La manifestación se registró al interior de Palacio Nacional minutos antes de comenzar la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al respecto, el mandatario reiteró que los reajustes administrativos únicamente se realizan en puestos de alto nivel y que los trabajadores de base no serán removidos.

En el caso específico de los manifestantes de este día dijo que si no han sido despedidos, no tienen nada que temer y añadió que se revisarán los casos para no cometer injusticias.