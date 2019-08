Despiden a tres policías por golpear a la periodista Mitzi Torres en Morelia

MORELIA, Michoacán.- Se destituyó a tres policías municipales que presuntamente agredieron a la periodista Mitzi Torres Quintero el pasado 20 de agosto.

Los elementos pertenecían a la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia.

Golpes y burlas

La comisionada de Seguridad, Julisa Juárez Bucio, indicó que la Dirección de Asuntos Internos abrió por oficio un procedimiento administrativo de responsabilidad contra los agentes.

Dicha medida es para que se investiguen los hechos y se apliquen las sanciones a los servidores públicos en caso de que estuvieran implicados en el caso.

El pasado miércoles, en un vídeo, la reportera michoacana Mitzi Yanet Torres Quintero denunció que el martes 20 de agosto elementos de la Policía Municipal de Morelia la golpearon y arrestaron sin motivo.

Mitzi Yanet Torres, de 34 años, es reportera en #Morelia, #Michoacán. El martes denunció intento de violación. La policía que acudió en su “ayuda” la agredió y detuvo sin motivo. El perito médico dijo que “no tenía golpes”, igual la jueza que vio su caso. Miren su rostro. #México pic.twitter.com/hbn56e4mbO — Verónica Calderón (@veronicalderon) August 21, 2019

La comunicadora había llamado a los números de emergencia para pedir ayuda cuando un sujeto intentó violarla.

Mitzi Torres relató que tras ser víctima de un intento de violación, los agentes la subieron a una patrulla y, cuando les dijo que era periodista, empezaron a agredirla.

Después la llevaron a la cárcel preventiva, donde fue víctima de burlas por su vestimenta y su profesión.

Denuncia de maltrato

“Se inició un maltrato físico y sicológico en mi contra, cuestionando mi vestimenta, diciéndome que me sentía muy influyente, pero que mi profesión no me iba a servir”, describió.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos lamentó que, en el caso de las mujeres periodistas, “se ven expuestas a distintos riesgos por su labor”.

Además, “enfrentan violencia institucional y revictimización cuando acuden a denunciar agresiones tan graves como la violencia sexual en su contra”.