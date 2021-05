Destaca la solidez macroeconómica

Señala de injusta la percepción que hay sobre México

CIUDAD DE MEXICO.— México ha dado muestras de contar con fundamentos económicos sólidos entre los países emergentes y en el contexto de la pandemia, consideró el subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel.

Al participar en el pódcast “Norte Económico”, Esquivel dijo que algunas veces la percepción que tienen los inversionistas en los mercados internacionales sobre México es un injusta frente a otras economías emergentes.

“Cuando uno ve otras economías emergentes comparadas con México, la verdad es que yo siento que sí hay un poco de esa penalización, que no termino de entender y creo que es en parte injustificada. Yo creo que México ha dado muestras de solidez y de fundamentos macroeconómicos sólidos, con una política fiscal que puede discutirse si fue la más apropiada o no en un contexto como el de la pandemia, pero no cabe duda que demostró un compromiso con la solidez fiscal y con los fundamentos fiscales” , dijo el subgobernador.

De acuerdo con Esquivel, uno de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno de Banxico, México va a salir de la crisis económica mejor que otros países, gracias en parte a la sólida posición fiscal que mantuvo, mientras otras naciones optaron por el endeudamiento para contar con más recursos y enfrentar la enfermedad del nuevo coronavirus (Covid-19).

Uno de los indicios de ello, explicó, se refiere a la estabilidad que ha mostrado recientemente el peso, que se ha mantenido en niveles de 19,8 unidades por dólar estadounidense, luego de alcanzar hasta las 25 unidades durante la peor parte de la pandemia, a mediados de 2020.

Esquivel dijo que probablemente Banxico anunciará el 2 de junio en su informe trimestral una revisión al alza en su estimación para el Producto Interno Bruto (PIB) del 2021, desde el escenario central del 4,8 por ciento.